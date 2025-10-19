El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vivir | Trabajo

Este es el horario 'laboral' que debe seguir un parado para encontrar trabajo

Buscar empleo es un trabajo en sí mismo, así que apunta porque hay que aprender a hacerlo bien

Iratxe Bernal

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:08

Buscar trabajo es un trabajo en sí mismo. Si estás –o has estado en paro– habrás tropezado alguna vez con esta afirmación. Puede que hasta ... creas entenderla. «Está claro que no podemos esperar a que las cosas ocurran por sí mismas –te dices–. Toca ponerse las pilas». Y, sí, por ahí van los tiros, pero es fácil que te estés quedando corto. ¿Te has planteado, por ejemplo, marcarte un horario de oficina y unos objetivos semanales para esa búsqueda de empleo?

