Vivir | Consumo

La inteligencia artificial se estrena en el 'Black Friday': así nos va a ayudar

Tres de cada diez personas asegura que piensa utilizarla para comparar precios y detectar falsas rebajas

Julia Fernández

Julia Fernández

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:31

En el colegio nos enseñan que hay cuatro estaciones, pero la vida moderna tiene en realidad cinco. Esa 'nueva' está entre el otoño y el ... invierno. Los expertos en consumo y economía la llaman Golden Quarter. El pistoletazo de salida es el 'Black Friday', que lo tenemos a la vuelta de la esquina, y termina con la festividad de los Reyes Magos. Es la era dorada de las compras, en la que el dinero se mueve a velocidad de vértigo. Por un lado, por lo que adquirimos y, por otro, por lo que recibimos: es también el periodo en el que muchos cobran el aguinaldo o una paga extra para hacer frente precisamente a ese consumo mayúsculo.

