El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
César Bueno, con su maletín lleno de trucos. R. C.

César Bueno Mago

Un verano a la última
«Me gustaría tener el poder de saber qué piensa la gente»

César Bueno ·

Es mago y tiene el truco definitivo para disfrutar de un buen verano: «una hamaca entre sol y sombra, y un buen libro»

José Ahumada

Martes, 19 de agosto 2025, 00:02

Santanderino del 73, César Bueno asegura que se dedica a la magia «desde siempre», a pesar de que estuvo tanteando otras vocaciones: estudió música, teatro ... y hasta Ingeniería Técnica Industrial, algo de lo que nunca ha ejercido. Tiene un verano ajetreado, que arrancó asistiendo al Mundial de Magia en Turín, Italia. Nada por aquí, nada por allá.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un niño en bicicleta choca contra un coche en Gijón
  2. 2 Incendios forestales en Asturias | El viento del Norte y la niebla dan un respiro a Cangas del Narcea mientras Degaña lucha contra el reloj
  3. 3 Dos chispazos dan la victoria al Sporting
  4. 4 Seis detenidos, tres por tráfico de drogas y otros tres por violencia de género durante el Aquasella
  5. 5 Un muerto y un herido en el vuelco de una motobomba en los incendios de León
  6. 6 El gobierno asturiano pide más medios en León para aplacar el fuego que amenaza al Principado
  7. 7 Asturias contiene los incendios con críticas a León
  8. 8 Un grupo de jóvenes, a golpes y mordiscos con unos policías locales de Marbella
  9. 9 Chiqui Martí, sobre su experiencia enseñando a bailar a Shakira: «Estaba muy venida arriba»
  10. 10

    Trump insta a Zelenski a renunciar a Crimea y a entrar en la OTAN horas antes de verse en Washington

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Me gustaría tener el poder de saber qué piensa la gente»

«Me gustaría tener el poder de saber qué piensa la gente»