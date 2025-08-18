El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rafael López Girón es Don Fluor en la cabina del DJ. Luis Carrión

Don Fluor DJ y productor musical

Un verano a la última
«Llevo muchos años luchando contra el algoritmo»

Don Fluor ·

Tiene trabajo todo el año, pero es en los meses del verano cuando su nombre se multiplica en festivales y fiestas de guardar

Daniel Vidal

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:09

La vorágine de los bolos de verano solo le ha dejado disfrutar de unos días de asueto en el pueblo de su pareja, en la ... pequeña localidad albaceteña de Bienservida, donde se ha perdido entre pinos, cantos de pájaros con muy pocos decibelios y tortas de manteca. Primer DJ de nuestro país en realizar una sesión de electrónica en directo junto a una orquesta sinfónica, Don Fluor (Albacete, 1976) recorre España durante todo el año a los mandos de su mesa de mezclas. Pero es en estos meses estivales cuando su nombre se multiplica en festivales y fiestas de guardar a lo largo y ancho del panorama nacional, a un ritmo de «doce bolos al mes». Desde Baleares a Murcia, donde vive, pasando por Málaga, Almería, su querida Comunitat Valenciana y las fiestas de El Bonillo, que no perdona ni un solo año. Y todo ello con una sola premisa: que la gente no deje de bailar –disfrutar, en definitiva–, ni un solo momento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La noche en la que llovió ceniza en Asturias
  2. 2 Asturias, con ocho fuegos activos, lucha por salvar sus entornos naturales
  3. 3 El fuego obliga a cortar carreteras secundarias en Asturias
  4. 4

    Vega-Arango: «El mejor regalo sería la victoria del Sporting»
  5. 5 Dos heridos en una colisión entre dos coches en Cangas de Onís
  6. 6

    Barbón: «Asturias está ante el mayor despliegue de la historia contra los incendios»
  7. 7 Atendido un paciente psiquiatrico fuera de sí en su domicilio de la calle Llanes en Gijón
  8. 8 Dani Vidal será el sustituto de Rozada como entrenador en el Real Avilés
  9. 9 Asturias mira hacia el cielo en espera de la lluvia mientras las temperaturas se desploman
  10. 10 800 antitaurinos recorren Gijón al grito de «la tortura no es cultura»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Llevo muchos años luchando contra el algoritmo»

«Llevo muchos años luchando contra el algoritmo»