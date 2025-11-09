Falapos, gata, rayos dormidos... Los fenómenos de mal tiempo que se avecinan

Los términos y expresiones relativos al tiempo meteorológico darían para un diccionario de los gruesos. José Miguel Viñas acaba de publicar uno, 'Diccionario meteorológico y ... climático' (Alianza Editorial). Ahora que estamos caminando hacia el invierno (aunque a ratos o a días no lo parezca) rescatamos algunos de los conceptos más curiosos para invocar a la lluvia, la niebla y las nubes grises que deberíamos tener estos días sobre nuestras cabezas.

Aguarradillas

Llovizna que, con el ambiente muy cargado de humedad, se produce de forma irregular algunas mañanas de invierno y primavera. También se les llama así a los típicos chaparrones del mes de abril.

Aturbonarse

Cuando el cielo se oscurece y adquiere un aspecto amenazante, poco antes de que descargue una tormenta, con el aire todavía encalmado y una sensación de intenso bochorno.

Barda

Banda de nubes oscuras, de aspecto amenazante, situada justo sobre el horizonte marino.

Champlazo

Chubasco intenso de corta duración.

Chapina

La nieve traslúcida que va quedando a medida que se va fundiendo. El nombre hace alusión al ruido que se hace al pisarla (chap), similar al chapoteo de los charcos.

Escacharrante

Nombre coloquial que recibe el trueno muy fuerte, generado por un rayo que impacta cerca de nuestra posición.

Escañacabras

Chubasco frío de primavera.

Falapo

Copo de nieve.

Fraile

Pompa de aire que se forma a veces en un charco como consecuencia del impacto de una gota de lluvia. También se llama gorgorito y gargulito.

Gafura

Frío intenso.

Fusilazo

Relámpago de una tormenta lejana que ilumina el horizonte nocturno, pero sin llegar a percibirse el ruido del trueno.

Fusquia

Fuertes ráfagas de viento que preceden a la tormenta.

Gata

Jirón nuboso que se forma sobre la falda de un monte o montaña y evoluciona sobre ella ascendiendo como si fuera gateando.

Garrampazo

Rayo.

Gustnado

Se le dice al remolino de viento que se genera en un frente de racha.

Humo ártico

Jirones de niebla que se forman sobre una superficie de agua (mar, lago, río) a una temperatura significativamente superior que la del aire situado sobre ella.

Lago de aire frío

Masa de aire frío de poco espesor que se va formando durante la noche en los valles y zonas deprimidas de terreno, rodeada de montañas, como consecuencia de la pérdida de calor por radiación en las laderas cercanas.

Lampo

Término para referirse al resplandor del relámpago.

Lluvia de sangre o lluvia de barro

Lluvia en la que las gotas contienen una elevada concentración de polvo mineral, procedente en su mayor parte de un área desértica. Estas lluvias sanguinolentas son relativamente frecuentes en los países ribereños del Mediterráneo debido a la cercanía del desierto del Sáhara.

Luz santa

Aureola que se observa alrededor de una sombra cuando esta se proyecta sobre un campo de hierba o cereal. Es particularmente brillante si dicha cubierta vegetal está mojada.

Mancar

Disminuir la fuerza del viento o de las olas.

Marullo

Olas que levanta el viento.

Meamea

Llovizna. También se le dice murrina, que tiene hasta verbo (murrinear).

Nevada de cigüeña

Hace referencia a una pequeña nevada en la que la nieve no llega a cuajar sobre el suelo. Se conoce también popularmente como nevusquina.

Niebla meona

Forma coloquial de referirse a una niebla que moja. En algunos lugares le llaman niebla chorrera. Cuando las nieblas son particularmente densas, las colisiones entre gotitas son frecuentes, uniéndose muchas entre sí y dando lugar a la formación de gotas de mayor tamaño, aunque inferior a las de llovizna.

Nieve podrida

Nieve típica de primavera, formada por capas blandas de nieve humedecida con bastantes huecos de aire, lo que da poca estabilidad a la parte superior del manto nivoso.

Nube sombrero

Nombre coloquial con el que se conoce a la nube en capuchón. Una imagen típica es esta nube sobre la cima del Teide, como si fuera un sombrero pequeño.

Panza de burro

Expresión coloquial que alude al cielo cuando está encapotado y tiene un color grisáceo que recuerda a la de la panza del burro.

Rayo dormido

Efecto que produce a veces el impacto de un rayo en un árbol cuando, en lugar de provocar la combustión instantánea, dicho proceso se ralentiza y produce inicialmente solo en el interior del tronco y las raíces, sin que el árbol muestre signos visibles de ello.

Regirada

Cambio brusco de tiempo, volviéndose desapacible.

Tabuscazo

Chubasco intenso y repentino de lluvia, nieve o granizo. También se dice tabusco.

Toscón

Costra de nieve endurecida que forma durante las ventiscas.