El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Ilustración Adobe Stock
Vivir | Nutrición

Cuatro cenas distintas en casa: ¿es mejor comer todos lo mismo o hay que hacer 'a la carta'?

«Cometemos un error si convertimos los hogares en restaurantes. No lo son», advierten los expertos

Jesús J. Hernández

Jesús J. Hernández

Sábado, 1 de noviembre 2025, 19:02

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

Hacemos demasiadas cosas sin pensarlas, como siguiendo una inercia ancestral que a menudo nos complica la vida. Hora de la cena. Dos adultos y dos ... niños se sentarán a la mesa. Tras el preceptivo amago de rifirrafe sobre a quién le tocaba ponerla, arranca el desfile de platos. ¿Cuántas cenas distintas se servirían en su casa? ¿Para todos lo mismo? ¿Dos posibilidades? ¿tres? ¿cuatro?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido en una colisión entre un turismo y una furgoneta en la AS-112 en Mieres
  2. 2 Susto en Gijón al incendiarse la cocina de un restaurante en Fomento
  3. 3 El PP lanza «Barbie Charrán, el regalo estrella de esta Navidad» que dice que «habla y miente como el de verdad»
  4. 4 Herida una madre y su hijo de dos años en un accidente en la autopista el Huerna
  5. 5 Fallece Isabel Baragaño, presidenta de las antiguas alumnas de la Asunción en Gijón
  6. 6 El Sporting no podrá utilizar su tercera equipación ante el Mirandés
  7. 7 La lesión de Loum agita las oficinas del Sporting de Gijón
  8. 8 Salud intensifica su guerra contra la gripe: estos son los puntos donde te puedes vacunar sin cita previa en Asturias
  9. 9 Descontento vecinal en Sotrondio: ¿Será la fachada del Teatro Virginia un nuevo nuevo Ecce Homo?
  10. 10 Los vecinos de El Natahayo dudan de la provisionalidad del traslado de Albergue Covadonga y el Ayuntamiento de Gijon responde que no pasará de dos años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Cuatro cenas distintas en casa: ¿es mejor comer todos lo mismo o hay que hacer 'a la carta'?

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Cuatro cenas distintas en casa: ¿es mejor comer todos lo mismo o hay que hacer &#039;a la carta&#039;?