El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vivir | Nutrición

Tu dieta es 'tóxica' para tus tripas y no te lo acabas de creer

Tres reglas fáciles de seguir para que tu intestino esté feliz... y tú también

Julia Fernández

Julia Fernández

Martes, 16 de septiembre 2025, 19:00

Escucha la noticia

5 min.

Tóxico es una palabra que está de moda. Hay cosmética así, relaciones así y hasta una dieta así. En el primer caso, muchos de quienes ... lo usan lo hacen mal porque, salvo que sea una crema que no tenga registro sanitario, nada de lo que sale al mercado con este sello puede serlo por ley. En el segundo, es una cuestión más de salud mental: vamos, que ninguna persona es tóxica en el sentido literal. Pero en el tercero... no hay lugar a dudas: existe y estás más cerca de ella de lo que crees. Se llama dieta occidentalizada. Y efectivamente aquí ese adjetivo nada tiene que ver con su significado en los ámbitos históricos, donde a menudo se usa como sinónimo de moderno y mejor. Más bien es justo al contrario: es moderno, sí, pero peor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La investigación del crimen del ganadero riosellano se centra en su entorno
  2. 2 Un conductor ebrio choca contra tres vehículos estacionados en Gijón
  3. 3 Muere un conductor tras un accidente entre dos coches en la A-8 en Valdés
  4. 4 Los dos acusados de la muerte de José Antonio Justel, antes de salir del pub de Gijón: «Te vamos a matar, primo, primo»
  5. 5 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  6. 6 El mensaje de Leticia Sabater a un pueblo de Asturias: «Vamos a petarlo»
  7. 7 Muere Robert Redford a los 89 años
  8. 8

    La operación militar israelí convierte Gaza City en un infierno de encarnizados combates mientras la población huye aterrorizada
  9. 9

    Iván Cortina, ciclista asturiano del Movistar en La Vuelta: «Es triste que te tiren chinchetas a la cara»
  10. 10 Amenaza de huelga en los autobuses urbanos de Oviedo en pleno San Mateo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Tu dieta es 'tóxica' para tus tripas y no te lo acabas de creer

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Tu dieta es &#039;tóxica&#039; para tus tripas y no te lo acabas de creer