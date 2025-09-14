El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vivir | Nutrición

Esto le pasa a tu cuerpo por usar el parón de la comida para ir al gym

Hay que hacerlo bien: saltarnos esa ingesta repercute en el rendimiento deportivo... ¡y en el laboral!

Solange Vázquez

Solange Vázquez

Domingo, 14 de septiembre 2025, 19:57

Hemos acabado creyendo que, con buena organización, podemos embutir –aunque sea a empujones– más actividades en nuestra jornada, aunque estemos estrujándonos la vida. Ahora mismo, ... en el 'inicio de curso', hacemos malabares para sacar tiempo para todo y para todos. Y el 'gym', ¿dónde lo colocamos? Como somos tan prácticos, muchos decidimos que, para optimizar nuestro tiempo, lo mejor es usar el parón del trabajo para comer. Nos saltamos la comida: total, ya picaremos algo de la máquina expendedora del curro (cuyas opciones son limitadas y terribles) a media tarde. Y nos quedamos tan contentos con el arreglo, que cada vez se vuelve más común. ¿Nadie ve pegas?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los investigadores creen que el asesinato del ganadero de Ribadesella pudo cometerse dentro de su casa
  2. 2 Una mujer se fractura la pierna izquierda en medio de Cimavilla, en Gijón
  3. 3

    «Entraron dos encapuchados y machacaron a golpes a Toño, yo no me enteré porque estaba arriba»
  4. 4 «Si vienes de fuera, Suiza es ridículamente caro»
  5. 5

    «Decidir salir de Gaza fue lo más difícil de nuestras vidas»
  6. 6 Los Bomberos hallan el cuerpo sin vida de un hombre bajo los escombros de la explosión en un bar en Vallecas
  7. 7

    La peor sequía en décadas abrasa los pastos de Asturias y tensiona a los ganaderos con costes añadidos
  8. 8 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  9. 9

    La asturiana Susana López Ares refuerza el equipo económico del PP nacional
  10. 10

    El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Esto le pasa a tu cuerpo por usar el parón de la comida para ir al gym

Esto le pasa a tu cuerpo por usar el parón de la comida para ir al gym