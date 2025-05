Cinco tipos de frases que indican que puedes sufrir permarexia

Se acerca el verano y nos pasa lo de siempre: nos probamos el bikini o el bañador y nos venimos abajo. Queremos 'solucionar' en unas ... semanas lo que creemos que está mal. Y empezamos una dieta, la que sea: la de la manzana, la que le fue bien a nuestra cuñada, la que nos recomendó el médico tras el embarazo... Es una carrera contra el reloj –el verano está a la vuelta de la esquina–, con pruebas diarias –nos pesamos, nos miramos al espejo, nos volvemos a probar la ropa– y con una duración determinada... en la mayoría de los casos, porque hay personas que acaban enganchadas a esta presión constante. Sufren permarexia, un trastorno de alimentación que vamos a explicar en cinco frases.

1 «La sandía 20 calorías; el tomate, 24; el aguacate, 160...»

Todo el que se ha puesto a dieta alguna vez ha acabado contando calorías. Sin embargo, los permaréxicos lo llevan al extremo. Se saben los valores de un montón de productos. Miran la carta de un restaurante y casi podríamos ver cómo se dibujan en sus pupilas sumas de números. «La permarexia es un trastorno por exceso de control sobre el proceso alimentario y sus consecuencias sobre el peso corporal», explican al unísono Federico Mallo y Patricia Pérez, catedrático de la Universidad de Vigo y endocrina, respectivamente. La psicóloga experta en trastornos de la alimentación Júlia Pascual prefiere el nombre de anorexia mental, pero, en definitiva, quienes la sufren «son personas que están rígidamente obsesionadas con el cuerpo, restrictivas y con miedo a perder el control» cuando comen.

No es extraño, por tanto, que lean las etiquetas de todo. Ni que devoren todos aquellos artículos e informaciones que tienen que ver con la comida, el tipo y la báscula. Tanto Mallo como Pérez creen que tiene una «profunda raíz en la cultura vital» de este siglo. La sobreinformación y la proliferación de mensajes en redes sobre la mejor manera de alimentarse son más leña para este fuego.

2 «He probado la dieta de la piña, el chitosan y la sopa de algas»

Como su objetivo es bajar de peso, haga o no haga falta, los permaréxicos conocen muy bien el mundo de las dietas 'milagro', esas que prometen resultados en días. Haber hecho varias en poco tiempo es uno de los rasgos que hacen saltar las alarmas de los médicos. Estas personas también son carne de cañón para la publicidad de suplementos de control de peso: no es raro que hayan probado varios, incluso a la vez, con la esperanza de que se obre el 'milagro'.

Sin embargo, no nos va a llamar la atención su físico. Lo habitual es que sean individuos con lo que se llama «normopeso», es decir, están en lo que se estipula como su peso ideal. «O incluso por encima de él, porque no es verdad que las personas con sobrepeso y con obesidad no puedan tener anorexia. La tienen», señala Pascual. Por eso, considera esta conducta como «la antesala de otros trastornos», que se desatan al «desbloquearse una sintomatología más grave». La permarexia sería algo así como el recibidor de la casa. Ahora bien, que la báscula no marque nada 'raro' no quiere decir que no sufran problemas de salud: cuando la situación se alarga, pueden aparecer «desnutrición, alteraciones metabólicas, depresión...», indican Mallo y Pérez.

3 «Estoy de bajón, he ganado medio kilo»

Quienes sufren este trastorno viven tan pendientes del peso que su estado de ánimo fluctúa al ritmo que lo hace este. Si pierden kilos, están a tope. Si los ganan, se entristecen. Por eso, también ponen en práctica una conducta evitacional que interfiere en su día a día. Puede que no se apunten a ese plan de playa y después helado para no tener que pasar por el trance de que todo el mundo disfrute del suyo y ellos estén a dos velas. O que descarten las cenas con los colegas, las comidas familiares... todos aquellos eventos donde la comida juegue un papel central y ellos no lo puedan controlar. «Están en alerta constantemente. Cualquier cosa es una amenaza:el hambre, quedar con una amiga... Y esto les lleva al aislamiento», relata la psicóloga.

4 «En mi casa no hay galletas, ni mayonesa ni bacon»

Además de evitar esos escenarios sociales donde comer es lo principal, se prohiben determinados alimentos que consideran incompatibles con perder peso. Es muy común que refieran una cantidad de normas y prohibiciones que tienen en su casa.

5 «¿Guapa? Aún me faltan kilos por perder»

A los permaréxicos les importa mucho estar delgados y depositan en ello parte de su valor. Es decir, creen que si lo están valen más y solucionarán algunos de esos problemas que les preocupan. Así que los expertos coinciden en que las personas con baja autoestima, trastornos de ansiedad y tendencia a la depresión tienen cierta predisposición a sufrirla. «También aquellas con características fóbicas y obsesivas», añade Pascual. Al controlar su comida, «tienen una sensación de control del resto de emociones o situaciones que les estresan». Y suelen ser «muy exigentes» consigo mismos en todos los aspectos: no se sienten suficientes.

Tratar la permarexia es algo que se debe hacer desde diferentes ámbitos, aunque es imprescindible pasar por la consulta de un psicólogo, desde luego. «No está recogido en el DSM-5, el manual que cataloga las enfermedades neuropsiquiátricas», reconocen los expertos consultados. Pero sí forma parte de lo que se llaman trastornos de la conducta alimentaria no específicos. Y se sale, aunque cuesta mucho, claro:«A veces es más fácil revertir la anorexia conductual, es decir, que el paciente coma, que la mental», concluye Pascual.

Quién compra los productos de control de peso

El consumo de suplementos dietéticos no para de crecer en España. El año pasado nos gastamos más de 2.000 millones en productos de este tipo, que incluyen suplementos para deportistas, vitamínicos y, sí, para controlar el peso. Son los terceros en el ránking de los que más se consumen, según los datos de la asociación de empresas del sector, Afepadi, con un 13%. Los más empleados son los preparados que sustituyen una o varias comidas y quiénes los compran son fundamentalmente mujeres de entre 18 y 45 años. Las previsiones dibujan una curva ascendente. Según la consultora Mordor Intelligence el consumo seguirá creciendo en los próximos cuatro años a un ritmo del 10%.