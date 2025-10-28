El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vivir | Nutrición

Ir al psicólogo... para adelgazar: así son los centros del siglo XXI para perder peso

Ya no solo se trabaja la nutrición: los especialistas entienden la salud mental como piedra angular de este proceso

Julia Fernández

Julia Fernández

Martes, 28 de octubre 2025, 19:02

En los años 80, famosas como Carmen Sevilla y Christina Onassis hacían retiros para adelgazar. Se iban unos días (una semana o más) a alguna ... clínica y volvían a la vida pública luciendo figura. Hoy en día, esas clínicas poco tienen que ver con las actuales, hayan cambiado o no de nombre. Los centros para adelgazar en el siglo XXI no abordan solo cuántos kilos nos sobran, sino el bienestar mental. «Es la pescadilla que se muerde la cola», señala la psicóloga María Contreras. Lo uno sin lo otro funciona mal.

