El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adobe Stock
Vivir | Deporte

'Heat training', el modo de entrenar de la élite... ¿que podemos copiar?

Dos profesionales nos explican en qué consiste y quién puede practicarlo

Julia Fernández

Julia Fernández

Martes, 9 de septiembre 2025, 19:02

Escucha la noticia

5 min.

La última moda a la hora de entrenar es el 'heat training', cuya traducción literal es entrenamiento con calor. Pero no con un poco, no. ... No vale con quitar el aire acondicionado de la sala donde vas a hacer cinta o spinning. Hablamos de bien de bochorno, de ese que te hace sudar por sitios insospechados y sufrir un poco. ¿Por qué nos sometemos a esta 'torturita'? Dicen que ejercitarte en ese ambiente es la clave para rendir más y el secreto que está detrás de los triunfos de, por ejemplo, Tadej Pogaçar, dominador absoluto del ciclismo actual, o de Kilian Jornett, el mejor corredor del mundo de carreras de montañas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan desorientado e inquieto al gijonés de 44 años que faltaba de su domicilio desde el viernes
  2. 2 Buscan a un gijonés de 44 años que falta de su domicilio en Pumarín desde el viernes
  3. 3

    Trasladan al hospital a Trashorras, el asturiano que facilitó los explosivos del atentado del 11-M
  4. 4 Apuñalado un joven de 22 años en Gijón
  5. 5 Alarma en el barrio de Laviada, en Gijón, al sorprender a un ladrón entrando en un piso
  6. 6 Tres heridos al chocar un coche contra un talud en Luarca
  7. 7 Fallece la médica Marilis García-Alcalde, pionera en la atención a pacientes con VIH en Asturias
  8. 8

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»
  9. 9 Un avilesino sin carné roba un coche en Mieres y se empotra drogado contra una farola en Salinas
  10. 10 Fallece a los 72 años el arquitecto asturiano Juan José Braña Díaz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio 'Heat training', el modo de entrenar de la élite... ¿que podemos copiar?

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

&#039;Heat training&#039;, el modo de entrenar de la élite... ¿que podemos copiar?