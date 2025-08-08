El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gloria y Kattalin, en el bar de las piscinas de Labastida. Igor Martín

Gloria Zerhount y Kattalin Jauregi

Camareras

«Regalamos paellas cuando acaba el verano para celebrarlo»

Un verano a la última ·

Responsable y camarera del bar localizado junto a la piscina municipal de Labastida, entre los viñedos de Rioja Alavesa, tratan de hacer el verano mejor a todo el que se acerca: «La gente es muy maja»

Ramón Albertus

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:20

A Bochra Zerhount (48 años) todos la conocen como Gloria. Es cocinera, camarera y lleva tres veranos como jefa del 'chiringuito' de la piscina municipal ... de Labastida, donde reside. Nació en Bani Malal, Marruecos, y lleva dos décadas en España, una de ellas en Rioja Alavesa. La joven vasca Kattalin Jáuregui (Legazpi, 24) es una de las empleadas que veranea y trabaja tras la barra en ese mismo bar. Allí ha empezado a atender comandas, servir jarras heladas y de paso ahorrar algo. «Es el único sitio en Rioja Alavesa en el que se piden más cervezas que vino», comentan desde una comarca rodeada de viñedos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Primeras restricciones al consumo de agua por la escasez de lluvia en Asturias
  2. 2 Una conductora que viajaba con tres menores choca contra cuatro vehículos aparcados en Avilés
  3. 3 Un hombre de 36 años, herido grave tras sufrir un accidente cuando reparaba una carretilla en Pravia
  4. 4 Localizan un nido de avispa asiática en una fachada de un edificio de Gijón
  5. 5 Susto en Villaviciosa por un accidente entre una moto y un coche
  6. 6 Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia
  7. 7

    Mariano Rajoy, en Avilés: «Hay que buscar un equilibro entre el rechazo a la corrupción y la presunción de inocencia»
  8. 8 El HUCA incorpora una técnica neurofisiológica que permite un diagnóstico y tratamiento más preciso de la epilepsia
  9. 9 Asturias sigue ganando población
  10. 10 Asturias activa la alerta por altas temperaturas en Picos de Europa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Regalamos paellas cuando acaba el verano para celebrarlo»

«Regalamos paellas cuando acaba el verano para celebrarlo»