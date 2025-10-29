El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Vivir | Relaciones humanas

¿Quién atenderá a mamá? Así se gestionan los contratos entre familiares para evitar conflictos en el cuidado de los mayores

Este tipo de acuerdos privados, cada vez más habituales, tienen como objetivo garantizar la atención de la persona dependiente sin enfrentar a los allegados

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:27

Comenta

Escucha la noticia

6 min.

¿Quién va a cuidar de mamá cuando se haga mayor y ya no pueda valerse por sí misma? Responder a esta pregunta no es ... sencillo, incluso puede resultar incómodo y desagradable, pero es importante anticiparse antes de que ocurra, no solo para garantizar que la persona dependiente recibe la atención necesaria, sino también para evitar los conflictos familiares que suele desencadenar el cuidado de un ser querido. Por este motivo, son cada vez más las personas que recurren a acuerdos privados con familiares o terceros en los que se establece por escrito cómo se va a gestionar el cuidado de esa persona, generalmente padres o abuelos, cuando ya no pueda valerse por sí misma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido in fraganti al entrar a robar en una casa en Gijón con los dueños dentro
  2. 2

    La jueza autoriza a sacar de la balsa de Ribadesella los coches en los que se cree que están Maritrini y su bebé
  3. 3 Un conductor de 70 años choca contra una valla en Valentín Masip, en Oviedo, y hiere a tres peatones
  4. 4

    Una nueva vida en Asturias tras la dana: «La gente de Villaviciosa se ha volcado para tener una nueva oportunidad»
  5. 5 Herido un joven que circulaba en patinete en Gijón al chocar con un vehículo
  6. 6 Dos puentes y cuatro fines de semana largos en Asturias: así queda el calendario laboral de 2026 en España
  7. 7 Todo lo que se sabe sobre la aparición de la pistola simulada junto al Hotel de la Reconquista, en Oviedo
  8. 8 Una madre, a juicio por desatender a su hijo de ocho años y dejar que faltase a clase en Oviedo
  9. 9

    Sergio Marqués ya tiene su calle en Gijón: «Desde hoy nuestro padre regresa a casa»
  10. 10 Muere a los 41 años la camionera influencer Coco Trucker Girl

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ¿Quién atenderá a mamá? Así se gestionan los contratos entre familiares para evitar conflictos en el cuidado de los mayores

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

¿Quién atenderá a mamá? Así se gestionan los contratos entre familiares para evitar conflictos en el cuidado de los mayores