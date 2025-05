¿De qué 'color' es el enfado de tu hijo adolescente?

¿En qué se parece un pato a un adolescente? «Los dos pueden hacer muchas cosas, pero no lo saben. Ahí tienes al pato, capaz ... de volar, nadar, bucear...». Parecido le sucede al adolescente, sostiene Vicent Ginés, educador y conferenciante. «A los chavales les pasa como a los patos, tienen muchas fortalezas, pero una autoestima baja». De ahí que haya ideado un curioso término: 'patotipo', para clasificar a los adolescentes. Según esta clasificación, los chavales se dividen en colores: el 'patotipo rojo' corresponde a ese adolescente que vive enfadado; el azul describiría al introvertido que apenas tiene amigos; el negro, al de la queja continua; el verde se identificaría con el desganado y el 'patotipo amarillo' sería el chaval que huye porque no sabe gestionar sus emociones. Le sugerimos al experto una escena cotidiana: el adolescente lleva toda la tarde encerrado en su cuarto con el móvil, es la hora de cenar y no ha hecho siquiera los deberes. ¿Cómo reaccionará cuando sus padres le quiten el móvil y le digan que se ponga a estudiar? Ginés, autor de 'No lo mates todavía. Todo lo que debes saber para tener una relación extraordinaria con tu hijo adolescente' (Alienta editorial), adelanta cinco tipos de reacciones y nos orienta sobre cómo lidiar con cada una.

Patotipo rojo Manu, 16 años

«El 'patotipo rojo' es un tipo de adolescente muy fácil de detectar. Está enfadado, es contestón, rebelde y tiene mucho carácter», esboza el perfil Vicent Ginés.

La reacción de Manu

«Cuando los padres entren a la habitación de Manu, él se pondrá de pie y les dirá: '¡Sois unos pesados, dejadme en paz!'. El portazo está casi asegurado y, aunque no es lo habitual, podría llegar a coger a su padre por el brazo con la intención de sacarle de malos modos de la habitación».

La respuesta de los padres

«Lo fundamental es evitar el enfrentamiento y no llegar jamás a las manos. Con un tono que no delate enfado, la madre o el padre le advertirán: 'Así no voy a hablar contigo'. Luego podrían admitir incluso alguna de las acusaciones de su hijo: 'Vale, soy un pesado. ¿Y qué me quieres decir con eso?'. Esa pregunta descolocará a Manu y es un buen comienzo porque evita el enfrentamiento. Después, los padres deberían advertirle de las consecuencias de su conducta: 'Si no dejas el móvil ya, mañana no podrás usarlo'. Le dirán mañana para asegurarse de que se quede sin batería y, si hace falta, esconderán los cargadores».

Patotipo azul Sandra, 17 años

«En el caso del 'patotipo azul' nos encontramos con adolescentes introvertidos a los que les cuesta hacer amigos y expresar sus emociones e incluso no llevan bien el contacto físico. Sacan buenas notas y suelen ser obedientes en casa, pero viven en su cueva y, generalmente, están obsesionados con la tecnología». Dos datos para reflexionar: el 98,5% de los adolescentes duerme con el móvil o la 'tablet' en la habitación y un 49% tiene perfil en alguna red social, según un informe de 'Empantallados', plataforma para un uso responsable de las pantallas.

La reacción de Sandra

«Sandra podría enfadarse, pero lo más probable es que entregue el móvil sin rechistar».

La respuesta de los padres

«La situación en casa es 'cómoda' porque, así como un adolescente del tipo rojo molesta, el azul no lo hace. Pero eso no quiere decir que no tenga un problema. En este caso, el móvil podría servirles a los padres para negociar con Sandra. No para que haga los deberes –siempre los hace y saca buenas notas– sino para que salga de casa: 'Si vas a hacer deporte y estás un rato con los amigos, luego puedes usar el teléfono».

Patotipo negro Alex, 15 años

«Para los adolescentes clasificados como 'patotipo negro' todo son pegas, malas caras, quejas... Creen que el mundo está contra ellos: que el profesor le tiene manía, que el camarero del bar le ha dado un bollo del día anterior...».

La reacción de Álex

«Cuando sus padres le exijan que deje el móvil, Álex se hará la víctima: 'Es que estoy hablando con mis amigos, ¿qué queréis, que no tenga amigos?, 'estoy estudiando y lo necesito para consultar información. ¿Acaso preferís que suspenda?', 'a mi hermano le dejáis el teléfono, pero a mí no'.... Busca que sus padres se sientan culpables y les hace chantaje emocional. Los 'patotipo negro' son unos grandes manipuladores, te ponen ojitos para hacerse las víctimas».

La respuesta de los padres

«Deben interiorizar que no son los responsables de que su hijo haga amigos. Deberán empoderarle para que tenga amistades, pero, si no los tiene, no es por culpa de sus padres. Si dice que necesita el móvil para estudiar, pueden responderle: 'Dinos lo que necesitas buscar y nosotros te lo buscamos en el móvil'. Álex les dirá que no porque, en realidad, es mentira que lo necesite para estudiar. Con estos adolescentes funciona muy bien la estrategia del disco rayado. Es decir, ante su queja, preguntarles: '¿Y qué crees que puedes hacer tú?'. Una y otra vez».

Patotipo verde Ana, 14 años

«Los 'patotipo verde' son adolescentes dejados, no quieren ir al instituto, están desganados, sienten un vacío existencial, como si estuvieran viviendo la crisis de los 40 a los 15».

La reacción de Ana

«Ana podría enfadarse cuando sus padres le reclamen el móvil, aunque lo más seguro es que se lo entregue y se quede tumbada en la cama sin hacer absolutamente nada porque este tipo de chavales pueden pasarse horas 'comiendo techo'. Son amebas, pero eso solo significa que no están cómodos, que están huyendo de algo», advierte Ginés.

La respuesta de los padres

«Estos adolescentes no suelen encajar en un sistema educativo que valora principalmente la capacidad de memorizar porque ellos aprenden de otra manera. En clase, los profesores les reprenden y les piden más esfuerzo. En casa, cuando llegan las notas, que suelen ser malas, sus padres también les riñen. Así que los adolescentes se desmotivan. Los padres quieren que estudien, pero: ¿qué es mejor, que estudie o que quiera estudiar? Porque eso es lo que les falta, ilusión, motivación. Lo primero que deben hacer los padres de Ana cuando le reclamen el móvil es sentarse en la cama con ella, que vea que se interesan por lo que le pasa, que son sus aliados. Luego le pueden proponer ir a la playa o al monte o a visitar una perrera... Tienen que proporcionarle experiencias vitales para que ella encuentre algo que le motive. ¿Quién sabe si viendo a los perros abandonados no le despierta el interés por ser veterinaria y así retoma el interés por estudiar? Con estos adolescentes también funciona bien el refuerzo positivo, 'bieninterpretar' lo que hacen».

Patotipo amarillo Rubén, 16 años

«Son una pandemia mundial. Los 'patotipo amarillo' son chavales que están siempre huyendo y lo hacen normalmente encerrándose en una pantalla. No saben gestionar sus emociones porque desde pequeños les han dejado el móvil, la tele o la 'tablet' para que dejaran de llorar».

La reacción de Rubén

«Cuando le pidan el móvil, Rubén se enfadará mucho porque es un adicto. Y tratará de castigar a sus padres. Por ejemplo, si sabe que su madre necesita el ordenador para trabajar, intentará cogerlo y destrozarlo».

La respuesta de los padres

«Lo primero es evitar el enfrentamiento. Y, luego, conseguir que Rubén se 'desintoxique'. Cuando le retiren el móvil, se lo quitarán unos días porque, si no, al día siguiente la escena se repetirá y será más violenta todavía. Los padres deberán intentar averiguar qué le hace sentir tan mal a Rubén con su vida».