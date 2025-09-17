El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adobe Stock
Vivir | Relaciones humanas

Así se crea una mentira convincente en ocho pasos (y por qué no debes tocarte la cabeza al soltarla)

Thomas Erikson, uno de los mayores expertos mundiales en patrones de conducta y autor de varios best-sellers, nos lo explica «para que las reconozcamos cuando alguien nos cuente una»

Solange Vázquez

Solange Vázquez

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:17

Escucha la noticia

3 min.

Nadie es tan caradura como para afirmar que nunca miente –todos lo hacemos y, de hecho, se estima que cuando conocemos a alguien soltamos tres ... en los cinco primeros minutos–, ni tampoco tan inocente como para creer que nuestros semejantes no nos cuentan trolas a diestro y siniestro. Es decir, vivimos rodeados de mentiras, sí. Y eso suena fatal, pero es una verdad que no admite discusión. ¿Cuál es el motivo de que digamos tantas? «Es un mal hábito que tenemos muy arraigado. Está en nuestra biología engañar... Mentimos, aunque no sea necesario, porque intentamos escaparnos de situaciones desagradables.», señala a este diario el sueco Thomas Erikson, experto en interpretación de patrones de comportamiento y 'coach' de ejecutivos de empresas como Ikea, Coca-Cola o Microsoft.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mujer del ganadero asesinado en Ribadesella dice que los asaltantes hablaban español y repetían: «¿Dónde está el dinero?»
  2. 2 Incendio en una cafetería de Gijón: un hombre sufre quemaduras leves en la cara tras prender la cocina
  3. 3 Luto en la abogacía gijonesa por la pérdida de Marta Felgueroso a los 65 años
  4. 4 El hartazgo de un gijonés: «Llevo 18 días sin cobrar la triple gemela del Hípico»
  5. 5

    Arcelor ve «insostenible» la situación y cree difícil mantener su «configuración industrial» en Asturias
  6. 6 Detenido por atacar con un arma blanca a una menor en un parque en Gijón
  7. 7

    Varapalo a Asturias: el Gobierno central defiende ante la UE que el peaje de la autopista del Huerna dure hasta 2050
  8. 8 Muere un conductor tras un accidente entre dos coches en la A-8 en Valdés
  9. 9 Las patatas bravas de dos asturianos, candidatas a proclamarse mejores del mundo
  10. 10 Dos heridos en el choque entre un autobús y un coche en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Así se crea una mentira convincente en ocho pasos (y por qué no debes tocarte la cabeza al soltarla)

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Así se crea una mentira convincente en ocho pasos (y por qué no debes tocarte la cabeza al soltarla)