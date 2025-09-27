El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Adobe Stock
Vivir | Relaciones humanas

Cuidado si te lías con el jefe: «Puedes desarrollar una relación tóxica»

Una psicóloga nos ofrece las claves para mantener una relación amorosa en el trabajo, aunque su primer consejo es claro: «Mejor no tenerlas»

Julia Fernández

Julia Fernández

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:08

Escucha la noticia

3 min.

Salir con un compañero de trabajo, como ya hemos visto, es algo bastante habitual. Incluso algunas de estas relaciones acaban en matrimonio. Pero no ... es nada recomendable. «Dentro de lo posible, hay que intentar evitar estas situaciones», afirma –sin piedad– Vanessa Fernández, doctora en Psicología y profesora en la Universidad Complutense de Madrid. Según explica, esa familiaridad acaba dando lugar a situaciones confusas y hasta perjudiciales. «Cuando las cosas van bien, todo genial, pero cuando se estropean, empiezas a salpicar unos aspectos con otros». Y el caos es absoluto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor arrolla a un matrimonio en Gijón «deslumbrado por el sol»
  2. 2

    Los secretos del interior del palacete de Capua, en Gijón
  3. 3 Muere a los 21 años Billy Vigar, canterano del Arsenal
  4. 4 Un coche invade la acera y se empotra contra una valla en Oviedo
  5. 5 A prisión una madre y sus dos hijas por regentar un narcopiso en Langreo: se enganchaban a la luz y tenían una tienda campaña como fumadero
  6. 6 A prisión una madre y sus dos hijas por regentar un narcopiso en Langreo: se enganchaban a la luz y tenían una tienda campaña como fumadero
  7. 7 Atropellan a un hombre y a un niño de tres años cuando iban a coger el autobús en La Tenderina, en Oviedo
  8. 8

    Netanyahu desafía al mundo en la ONU: «Todavía no hemos terminado en Gaza»
  9. 9 Atasco a la salida de Gijón hacia la autopista por un camión averiado
  10. 10 Pueblos bonitos y mágicos de Asturias para redescubrir en otoño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Cuidado si te lías con el jefe: «Puedes desarrollar una relación tóxica»

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Cuidado si te lías con el jefe: «Puedes desarrollar una relación tóxica»