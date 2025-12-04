El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vivir | Relaciones humanas

¿Existe el 'gatillazo' femenino?

No se debe pasar por alto, «a la larga puede derivar en problemas»

Solange Vázquez

Solange Vázquez

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:59

Qué será un gatillazo, eso que nadie ha sufrido nunca, al menos de cara a la galería, como casi todas esas situaciones que parecen desmentir ... nuestra condición de máquinas sexuales infalibles. Para empezar, hay que destacar que nuestro conocimiento sobre este fenómeno es bastante escueto: el común de los mortales entendemos por 'gatillazo' que no se logre una erección del pene para poder efectuar el coito, lo que suele redundar en un parón y a veces en un minidrama por eso de la autoestima del dueño del pene en cuestión. Pero ¿esta escena tiene una versión femenina? ¿A alguien le ha dado por pensar si esto es posible cuando la 'desmotivación' se produce en la vagina?

