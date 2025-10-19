El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Adobe Stock
Vivir | Relaciones humanas

Por qué los lunes se les hacen cuesta arriba hasta a los jubilados

«El bajón va más allá de tener que ir a trabajar», señalan los expertos

Yolanda Veiga

Yolanda Veiga

Domingo, 19 de octubre 2025, 19:07

Comenta

Escucha la noticia

5 min.

Muchas personas que tienen la jubilación a un paso se regodean pensando en la 'venganza' de los lunes. Cuando suene el despertador y más de ... medio país se tenga que levantar para ir al trabajo o a clase, ellos podrán quedarse en la cama hasta las diez. Se anticipan a esa que creen una enorme satisfacción, que se torna a veces decepción en cuanto les dan la 'cuenta' en la oficina. «Los jubilados también sufren 'lunitis'», afirma María José García, profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional de Valencia. El término no lo ha inventado ella y, aunque no es científico, hay autores que se refieren así –también le llaman 'síndrome asociado al lunes'– a ese bajón que ciertas personas sufren los lunes y que se manifiesta en un inespecífico malestar físico y psicológico que condiciona el comienzo de semana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía interviene en un piso de citas en Gijón por un cliente insatisfecho que pedía la devolución del dinero
  2. 2 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  3. 3 Quién es quién en la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  4. 4 Fallece a los 68 años la docente Victoria Zaragozí, que fue profesora en el IES Universidad Laboral y Padre Feijoo
  5. 5 Tensión en la previa del partido entre el Valladolid y el Sporting de Gijón
  6. 6 Robo en el museo Louvre: siete minutos de expolio, huida en scooter y el olvido de uno de los diamantes más caros del mundo
  7. 7 Corte de tráfico en el barrio de Montevil, en Gijón, hasta el lunes por obras en El Corte Inglés
  8. 8 Un vecino evita un robo en un establecimiento de la calle Cabruñana, en Avilés
  9. 9 Herido un motorista tras sufrir una caída en la AS-255, en Villaviciosa
  10. 10 Ranking de Yantar: ¿dónde se comen los mejores callos en Asturias?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Por qué los lunes se les hacen cuesta arriba hasta a los jubilados

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Por qué los lunes se les hacen cuesta arriba hasta a los jubilados