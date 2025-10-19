Por qué los lunes se les hacen cuesta arriba hasta a los jubilados

Muchas personas que tienen la jubilación a un paso se regodean pensando en la 'venganza' de los lunes. Cuando suene el despertador y más de ... medio país se tenga que levantar para ir al trabajo o a clase, ellos podrán quedarse en la cama hasta las diez. Se anticipan a esa que creen una enorme satisfacción, que se torna a veces decepción en cuanto les dan la 'cuenta' en la oficina. «Los jubilados también sufren 'lunitis'», afirma María José García, profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional de Valencia. El término no lo ha inventado ella y, aunque no es científico, hay autores que se refieren así –también le llaman 'síndrome asociado al lunes'– a ese bajón que ciertas personas sufren los lunes y que se manifiesta en un inespecífico malestar físico y psicológico que condiciona el comienzo de semana.

«Se puede incluso notar desde el domingo por la tarde. La persona empieza a pensar en las reuniones de trabajo que tiene esa semana, incluso se pone a mirar la agenda, luego trata de cuadrarlo con el colegio y las extraescolares de los niños... Esa percepción del inicio de las obligaciones y las responsabilidades activa el eje hipotalámico-hipofisario-adrenal, encargado de la respuesta al estrés».

La cifra 20 % Los lunes aumenta la incidencia de infartos y accidentes cerborvasculares

No solo eso. «Se ha comprobado que los lunes se produce una liberación menor de dopamina y serotonina, sustancias asociadas al bienestar y al placer». Más grave aún, «algunas investigaciones han encontrado un aumento de hasta un 20% en la incidencia de infartos y accidentes cerebrovasculares los lunes en comparación con otros días de la semana. Y también se observan picos de presión arterial y frecuencia cardíaca, lo que sugiere una respuesta fisiológica marcada al estrés del lunes».

Hay una creencia generalizada de que todo esto ocurre porque hay que ir a trabajar. Pero sucede incluso cuando no hay que hacerlo. Según una investigación hecha en Reino Unido con más de 3.500 personas mayores de 50 años y publicado en la revista 'Journal of Affective Disorders', la 'lunitis' afecta también a las personas jubiladas. «Las personas adultas referían más ansiedad y desregulación los lunes, independientemente de su estatus laboral», señala el estudio en sus conclusiones.

«Es llamativo», reconoce la experta, quien desgrana las razones que llevan a que las personas liberadas ya de fichar en el currelo sufran también ese bajón el primer día de la semana. «Aunque no trabajen, los mayores tienen también otro ritmo los fines de semana. Son los días que ven a la familia, que salen a comer, que hacen más actividades sociales... En definitiva, que están más acompañados. La semana, sin embargo, es el momento en el que, a su nivel, tienen ciertas obligaciones: madrugar para llevar a los nietos al colegio, acudir al médico... Y eso les hace sentir cierta soledad».

'Jet lag social'

Una soledad que también la comparten, en cierto sentido, las personas en activo, aunque estén rodeados de los compañeros de trabajo. «El fin de semana salimos más, comemos más, bebemos más, nos levantamos cuando queremos, quedamos con los amigos... Y eso nos lleva a que el lunes sintamos una especie de 'jet lag social', muy asociado al cambio de horario». Como si el despertador nos pareciera que suena mucho antes que cualquier otro día laboral.

«Muchas oficinas hacen las llamadas 'reuniones de café' los jueves y los viernes, pero sería más productivo celebrarlas a comienzos de la semana« María José García Profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional de Valencia

Asumido que el lunes es para mucha gente 'muy lunes', existen trucos para compensar el bajón. «Muchas oficinas hacen las llamadas 'reuniones de café' los jueves y los viernes, pero sería más productivo celebrarlas a comienzos de la semana porque serviría de aliciente para el empleado», sugiere María José García, quien aconseja a los jubilados que elijan el lunes como día fijo para apuntarse a tareas de voluntariado, si es que las hacen.

Fuera del trabajo, 'levantar' el lunes ya queda en manos de cada uno. «Aunque parece que es más normal quedar el jueves para tomar algo con los amigos, no hay nada que nos impida hacerlo un lunes». A levantar el ánimo contribuirá también, advierte la experta, «empezar con una rutina de ejercicio y tratar de mantener el mismo horario de sueño toda la semana». Así, nuestro cuerpo y nuestra mente irá recuperando ese ánimo de cuya falta adolece a principios de semana.

«Hay personas que se deprimen los domingos por la tarde por pura inercia»

Ampliar

Domingo por la tarde... y todo son caras largas. «Mucha gente se deprime los domingos por pura inercia. Toda la vida ha escuchado a sus padres quejarse de que al día siguiente tienen que ir a trabajar, se quejan sus amigos, todo su entorno y, por aprendizaje, lo hacen ellos también», explica la psicóloga Elisa Sánchez. Y es que a veces, dice, «no es que estemos tan mal en el trabajo», sino que «polarizamos: viernes y sábado bien y domingo mal. Y tampoco es así».

En ocasiones, señala, el problema no es tanto que pasamos de cien a cero, sino todo lo contrario, que no desconectamos. «Cada vez observo más que la gente mira el email del trabajo durante el fin de semana, incluso el chat de la oficina, y eso no es bueno porque, además de no solucionar nada, te 'calienta'».

Así que lo saludable es separar las parcelas, que ya llegará el lunes. «Es importante no dejar trabajo atrasado de la semana anterior porque, si no, el lunes se hará cuesta arriba. Los viernes hay que cerrar los proyectos, no dejar flecos». Más consejos para el lunes. «Mucha gente tiene problemas con su jefe. Y saber que el lunes vas a tener una conversación difícil con él no ayuda. Así que los temas peliagudos entre vosotros, abordadlos mejor los jueves, que es un día muy feliz para casi todo el mundo».