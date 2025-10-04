El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Adobe Stock
Vivir | Relaciones humanas

«Todos metemos la pata (pero yo no he sido)»

Así funcionan las autojustificaciones en las que caemos sin darnos cuenta cuando cometemos errores (y le echamos la culpa a otro)

Julio Arrieta

Julio Arrieta

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:06

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

Todos cometemos errores. Ytodos tendemos a autojustificarnos y echarle la culpa a otro para escurrir el bulto. Y el mecanismo es el mismo independientemente de ... la escala del error. «Olvidé poner la lavadora, pero es que no me dijiste que tenía que hacerlo y de todas formas no hay ropa sucia como para llenarla y no hace falta». «Atacamos Irak aunque no había armas de destrucción masiva, me informaron mal, pero de todos modos acabamos con un tipo muy malo». ¿Por qué es tan difícil decir «me equivoqué» y creérnoslo de verdad?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Ayuntamiento de Oviedo ordena cerrar el Kuivi por falta de licencia y el espacio presenta alegaciones
  2. 2

    Un grupo de empresarios quiere abrir un espacio gastro en la primera planta del Mercado del Sur en Gijón
  3. 3 Rescatan a una mujer de avanzada edad que quedó atrapada por las llamas en el incendio de Cangas del Narcea
  4. 4 Hospitales y centros de salud bajo mínimos en Asturias por la huelga de médicos: «Es por nuestra dignidad»
  5. 5 Homenaje a Ike: «Los buenos recuerdos y las risas superan la crudeza del conflicto»
  6. 6

    Los drones intrusos interfieren de nuevo en Europa y cierran el aeropuerto de Múnich
  7. 7

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes y Trump pide a Israel que pare los bombardeos
  8. 8

    Gijón se queda sin los 12 millones de euros de fondos europeos para el Plan 'Cimavilla 2030'
  9. 9

    La UCO apunta a que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo
  10. 10 ¿Por qué protestan los médicos? Los motivos de la huelga sanitaria en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Todos metemos la pata (pero yo no he sido)»

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

«Todos metemos la pata (pero yo no he sido)»