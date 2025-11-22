El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El método 7-7-7 y el sistema 55-38-7: dos fórmulas 'mágicas' para salvar tu relación de pareja

Tratan de luchar contra los 'enemigos el amor': la rutina y los malentendidos

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Sábado, 22 de noviembre 2025, 19:10

Existe cierto consenso respecto al principal enemigo de cualquier relación de pareja a largo plazo: la monotonía. Entrar en un bucle cotidiano donde no queda ... espacio para la sorpresa o el disfrute hace que muchos descarguen su frustración en el otro, lo que acelera el desgaste y, a menudo, tiene consecuencias catastróficas. Y es tan frecuente que desde el campo de la psicología se estudian estrategias para evitar ese deterioro del amor, como estas dos que explicamos a continuación.

