El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas

¿Problemas de autoestima? No eres tan poca cosa como crees

El problema radica, muchas veces, en que nos comparamos con quien no debemos

Yolanda Veiga

Yolanda Veiga

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:26

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

Juan creció a la sombra de sus hermanos mayores. Ellos eran «los guapos»; Juan, que a ojos de los demás era un joven atractivo, se ... quedó, sin embargo, con la etiqueta de «el gracioso». «Esa comparación constante caló hasta hacerle creer que no era atractivo en absoluto, atribuyendo únicamente a su sentido del humor el hecho de que alguien mostrara interés por él». Cuenta la anécdota Javier García Ruiz, psicólogo y autor de 'Kit de emergencia para reparar tu autoestima' (Vergara).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roba el bolso a una mujer en Avilés tras atacarla con unas tijeras en el cuello
  2. 2 Queman la vivienda de una vecina problemática del barrio gijonés de El Coto que ha protagonizado numerosos incidentes
  3. 3 En busca y captura la prostituta implicada en la muerte de Saúl Iglesias en Gijón
  4. 4 El Real Oviedo destituye a Paunovic: «Su éxito del ascenso quedará para siempre en la memoria»
  5. 5

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  6. 6 Luis Carrión ya está en Asturias para tomar las riendas del Real Oviedo
  7. 7 Las primeras decisiones de Borja Jiménez: Mbemba y Enol Prendes regresan al Sporting Atlético
  8. 8 Entra en vigor un gran cambio en las transferencias bancarias: así serán a partir de hoy
  9. 9

    Las empresas tendrán que detallar cómo compensan cada hora extra en el nuevo registro de jornada digital
  10. 10 Fallece «un socialista de raza», el langreano Belarmino García Noval, exdirigente del SOMA

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ¿Problemas de autoestima? No eres tan poca cosa como crees

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

¿Problemas de autoestima? No eres tan poca cosa como crees