Un hombre, ante el polígrafo.

¿Ya puede la neurotecnología detectar la mentira sin equivocarse?

Métodos de laboratorio dejan atrás los fiascos de las máquinas de la verdad

Jesús J. Hernández

Jesús J. Hernández

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:34

Quién no ha querido alguna vez detectar la mentira. Tener acceso a una verdad incuestionable. ¿No era ese el atractivo de aquellos programas de la ... tele en los años 90 que exponían las miserias de cualquier famosete a la máquina de la verdad? El sistema, efectivo en audiencias, no era del todo preciso para las certezas. «Los polígrafos se basaban en la tasa cardíaca y en la conducción electrodérmica en la piel -el sudor-. Unas respuestas que se pueden entrenar», advierte Diego Emilia Redolar, neurocientífica de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Sin embargo, los expertos han encontrado un parámetro más preciso y que no podemos alterar de forma consciente: la pupila.

