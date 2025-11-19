El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

¿Estás en una 'relación marea'? Qué son y cómo dejarlas

«Generan gran adicción», dice una experta

Solange Vázquez

Solange Vázquez

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 18:59

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

De un tiempo a esta parte se ha popularizado el concepto de 'relaciones marea' y muchas veces ya no sabemos exactamente a qué nos referimos ( ... no, no es a tener sexo en la playa atendiendo a las subidas y bajadas del mar). «Se llaman así porque te elevan y te dejan caer alternativamente, generándote una adicción emocional. Como una marea, a veces te arrastra con fuerza y otras te deja en la orilla, que es tu zona de confort, pero con una sensación de vacío total», indica la psicóloga, escritora y experta en parejas Lara Ferreiro. Metáforas marítimas al margen, es cuando la relación se convierte en una tormentosa sucesión de dramas, rupturas y reconciliaciones (ese momento en el que «el sexo es muy bueno, de ahí también su poder adictivo», tal y como desvela la terapeuta).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Asaltan otros tres chalés en Gijón, uno de ellos con una mujer mayor dentro
  2. 2 El Chaflán, de Gijón, reabre con la «esencia de siempre» y cachopos descapotables
  3. 3

    Un quinto sin ascensor bloquea el tratamiento de cáncer de Pablo en Gijón: «Es triste que su salud dependa de un piso»
  4. 4 Herido de gravedad un motorista de 19 años en Gijón
  5. 5

    El Ayuntamiento de Gijón restaurará la piscina y las pistas polideportivas de la Universidad Laboral
  6. 6 Alerta alimentaria por listeria en embutidos distribuidos en nueve comunidades, entre ellas, Asturias
  7. 7 Un camión vuelca de madrugada en una calle de Oviedo y corta cuatro carriles
  8. 8 Almeida se despide: «Me voy con los deberes hechos y la conciencia tranquila»
  9. 9

    Oscar Cortés, una operación a estudio para el Sporting de Gijón
  10. 10

    La compraventa de vivienda cae en Asturias lastrada por la menor oferta y la subida de precios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ¿Estás en una 'relación marea'? Qué son y cómo dejarlas

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

¿Estás en una &#039;relación marea&#039;? Qué son y cómo dejarlas