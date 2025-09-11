El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Por qué 'resucitan' los matrimonios lavanda?

Esta opción usada antaño sobre todo como tapadera para la homosexualidad ha dado un giro: ahora la generación Z la ha reinterpretado

Solange Vázquez

Solange Vázquez

Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:08

Escucha la noticia

4 min.

Escribió Goethe que «el amor es una cosa ideal y el matrimonio, una cosa real». Y los que no somos genios de la literatura como ... él decimos a veces que es una 'cosa' y punto, porque en ocasiones ya no sabemos ni cómo definirlo. ¿Por qué? Porque, cuando nos casamos, ese vínculo se sustenta, normalmente, en el amor, y cuando este decae por distintos motivos..., pues se queda sin pilares y hay que apuntalarlo a toda prisa con otros aspectos si queremos conservarlo. ¿Y si, en lugar de cifrar todo el éxito de una unión de pareja en los sentimientos, lo hiciésemos ya de inicio en cuestiones prácticas (compañía, apoyo, amistad, compartir gastos y vivienda o ventajas fiscales o laborales)? Es una tendencia a la que se ha apuntado con alegría la generación Z (veinteañeros), que se casa poco y, cuando lo hace, muchas veces elige crear lo que se conoce como 'matrimonio lavanda', el arreglo de toda la vida que se materializa por motivos prácticos y no románticos. Hasta hace no tanto, las personas homosexuales solían recurrir a ellos como tapadera  (todavía se hace por este motivo, pero menos ), para que no les complicasen la vida. Y ahora los jóvenes de la generación Z, por otros motivos, buscan exactamente lo mismo: hacerse la vida más fácil. ¿Funciona?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  2. 2 Ilegales cancela su concierto de este domingo en San Mateo, en Oviedo
  3. 3 El xatu milagro de Fontaciera
  4. 4 Muere la alemana que se precipitó 50 metros en la Ruta del Cares tras ser golpeada por una piedra en la cabeza
  5. 5 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  6. 6 Se busca a una joven desaparecida en Oviedo hace 20 días
  7. 7

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  8. 8

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  9. 9

    Fumadores y hosteleros, en pie de guerra contra el veto al tabaco en las terrazas: «Nos mata, es un recorte a las libertades»
  10. 10

    Asturias amenaza con multas de hasta 100.000 euros a quien engañe a los consumidores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ¿Por qué 'resucitan' los matrimonios lavanda?

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

¿Por qué &#039;resucitan&#039; los matrimonios lavanda?