El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vivir verano

«Sí, la vuelta mañana va a costar». Consejos para aliviar el regreso a la oficina

Que el 1 de septiembre caiga lunes hace aún más dura la vuelta, coinciden los expertos

Yolanda Veiga

Yolanda Veiga

Sábado, 30 de agosto 2025, 19:13

Si hay un «domingo, domingo» en el calendario de este año ese es el de hoy, 31 de agosto. Esta medianoche cruzaremos la 'frontera'. A ... un lado, las tardes ociosas (quien las haya tenido, claro) de este agosto que se prometía infinito y que se nos ha pasado en un pispás; al otro, 1 de septiembre, el lunes con mayúsculas, día de vuelta al trabajo para muchos. Si te encuentras a punto de sumergirte en la rutina no desesperes. He aquí unos consejos para hacer más llevadero el tránsito de las vacaciones a las obligaciones, la 'mudanza' de la playa a la oficina. Si no está de más recordarlos cada año, este nos va a venir mejor que nunca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Isabel Díaz Ayuso, en Llanes: «Este país está dando señales de un Gobierno dictatorial»
  2. 2 Y Gijón volvió a conseguir un escanciado simultáneo de sidra de récord
  3. 3

    Nueva promoción en Gijón con pisos a 4.200 euros el metro cuadrado
  4. 4

    DuPont se queda sin fábricas en Asturias al vender su negocio de Nomex, aunque mantendrá los servicios
  5. 5 El Sporting solo sabe ganar
  6. 6 Cimavilla amenaza con dejar de celebrar sus fiestas: «Igual es el último año»
  7. 7 El Sporting completa su ataque con Óscar Cortes
  8. 8 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  9. 9

    La educación concertada mantiene la convocatoria de huelga para el inicio del curso en Asturias
  10. 10 Estas son las calles de Gijón que estarán cortadas al tráfico por el triatlón del Santa Olaya

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Sí, la vuelta mañana va a costar». Consejos para aliviar el regreso a la oficina

«Sí, la vuelta mañana va a costar». Consejos para aliviar el regreso a la oficina