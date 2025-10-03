El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vivir | Salud

Por qué debes hacer pesas más despacio: «Hay que acabar con la sensación de poder aguantar un poco más»

No trabaja más la fuerza el que coge las mancuernas más grandes ni el que más repeticiones hace. Pon en práctica el TUT

Julia Fernández

Julia Fernández

Viernes, 3 de octubre 2025, 18:48

Hacer ejercicios de fuerza no es hacer de Hulk en el gimnasio. Se trata de ejercitar nuestros músculos con una resistencia para estimularlos y obtener ... así múltiples beneficios, pero sin pasarse de burros. El problema es que, sobre todos los que somos profanos, confundimos dos conceptos: el peso y el tiempo. Creemos que hacer fuerza es coger las mancuernas más grandes que pillemos y ponernos a hacer bíceps, hombros, sentadillas... lo más deprisa que podamos. Hasta que se nos salen los ojos de las órbitas.

