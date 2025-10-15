El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Morante de La Puebla, el día de su despedida en la plaza de Las Ventas. Borja Sánchez-Trillo (EFE)
Vivir | Salud

Cuando la inestabilidad emocional pasa a ser un trastorno mental... y se cobra carreras como la de Morante

Kurt Cobain, Lady Di o Angelina Jolie también han tenido que lidiar con continuas crisis, causadas en estos casos por un Trastorno Límite de la Personalidad, una enfermedad tan compleja como desconocida

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:16

Morante de La Puebla sorprendió el domingo a todos los aficionados presentes en la plaza de Las Ventas al cortarse la coleta y anunciar su ... retirada definitiva de los ruedos por un problema de salud mental que arrastra desde hace dos décadas. El torero sevillano anunció hace unos meses que padece un «trastorno disociativo», agravado desde hace un par de años por un «cuadro depresivo mayor» que empeoró todavía más una enfermedad ya de por sí «muy compleja, muy triste y muy dolorosa», según sus propias palabras.

