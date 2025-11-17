El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Nervios, agobio... y ahora problemas de aprendizaje: así afecta tu estrés a tus hijos

Los estudios revelan que afecta al desarrollo intelectual de los críos

Jesús J. Hernández

Jesús J. Hernández

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

Si pregunta un poco a su alrededor, es probable que llegue a la conclusión de que hay una epidemia de estrés. Cuesta imaginar a alguien ... que no lo sufra. ¿Hay alguno en su entorno? Si es así, será la excepción. Están quienes capean el temporal relativamente airosos y quienes naufragan en el intento, pero parece que no quedan 'intocables'. Han pasado a la historia las profesiones que permitían vivir sin urgencias, la crianza de los hijos se ha convertido en una suerte de maratón y queremos estar disponibles para los nuestros 24/7. Así que ahí estamos, pero estresados. Y tiene sus consecuencias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La menor detenida por matar a su cuñada en Candamo ingresa en el hospital con un grave cuadro psiquiátrico
  2. 2 Tomasín: «Solo quiero ver pueblos de Tineo que hacía 30 años que no veía»
  3. 3 Las fuertes lluvias inundan las calles del centro de Avilés
  4. 4 Una mujer se cae dentro de una alcantarilla sin tapa en Oviedo: «Como si me hubiera tragado la tierra»
  5. 5

    La piedra en el zapato del hospital privado de Quirón
  6. 6 Cambia el tiempo en Asturias: una masa de aire «muy frío» podrá traer las primeras nevadas
  7. 7 Fallece un vecino de León al despeñarse en Gradura, Teverga
  8. 8 Nuevos asaltos en viviendas: roban en cuatro chalés de Castiello
  9. 9 El Sporting se encuentra un punto ante el Eibar
  10. 10 Fallece un vecino de León al despeñarse en Gradura, Teverga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Nervios, agobio... y ahora problemas de aprendizaje: así afecta tu estrés a tus hijos

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Nervios, agobio... y ahora problemas de aprendizaje: así afecta tu estrés a tus hijos