El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ilustración Adobe Stock
Vivir | Salud

¿Tu pareja tiene depresión? Aquí tienes unas claves para ayudarlo

Acompañar, sin prisas ni presión y dando pequeñas alegrías es el camino para que la situación mejore

Jesús J. Hernández

Jesús J. Hernández

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:54

Escucha la noticia

4 min.

Nadie está libre de caer en una depresión. Como tantas cosas que nos pasan, no entra en nuestros planes, pero llega, así, de improviso. ¿Qué ... hacer cuando le toca a nuestra pareja? Nos duele su dolor y corremos el riesgo de improvisar y meter prisas para verla bien. Los expertos nos dan una clave: acompañar sin presionar. Y un mantra que podemos trasladarle para empezar: «Puedes llorar todo lo que necesites; no me voy a asustar».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro en el caso del ganadero asesinado en Ribadesella: la cuñada duda «de la existencia de los dos encapuchados»
  2. 2 Crimen en Ribadesella: los análisis toxicológicos, claves para ver si la víctima tenía las capacidades mermadas
  3. 3 Investigan la agresión sexual a una joven en un portal en Gijón
  4. 4 Fallece a los 97 años Emilio Garcíablanco, histórico hostelero gijonés, piragüista y socio número 1 del Grupo
  5. 5 «La Guardia Civil me preguntó si mi hermana podía haber matado a Toño», dice la cuñada del ganadero de Ribadesella
  6. 6 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  7. 7 Gran revuelo en el centro de Oviedo al explotar la batería de una bici eléctrica
  8. 8

    «Sigo sin saber por qué nos han quitado la ayuda a domicilio»
  9. 9 El Comité Técnico de Árbitros asume como un error la amarilla a Kevin y la ausencia de una sanción para Thalys
  10. 10

    El local de Las Novedades, en Oviedo, en reforma tras cerrar en 2009

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ¿Tu pareja tiene depresión? Aquí tienes unas claves para ayudarlo

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

¿Tu pareja tiene depresión? Aquí tienes unas claves para ayudarlo