EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Salud

¿Se va a prohibir el retinol?

Desde el pasado mayo, la Unión Europea ha limitado la concentración en productos cosméticos faciales a un 0,3% como máximo

Carmen Barreiro

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:31

Muchas farmacias reciben desde hace semanas la pregunta de si se va a prohibir el retinol por parte de sus clientes porque han oído algo ... sobre ello. Lo cierto es que no, pero se ha regulado su uso. Desde el pasado mes de mayo, la Unión Europea ha limitado la concentración de retinol en productos cosméticos faciales a un 0,3% como máximo. El objetivo de esta normativa es evitar una posible sobreexposición a la vitamina A en personas con una ingesta elevada de esta molécula a través de alimentos y complementos nutricionales.

