El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Al Sporting se le terminan las excusas

¿Nos quita más tiempo de sueño el estrés o los ronquidos de la pareja?

Dejamos de dormir 350 horas al año por interrupciones, según un estudio

Solange Vázquez

Solange Vázquez

Domingo, 23 de noviembre 2025, 18:50

Comenta

Escucha la noticia

3 min.

Más de cuatro millones de personas padecen un trastorno del sueño crónico o grave en nuestro país. Son unas cifras tan abultadas que ya ni ... siquiera indagamos en las causas de ese mal dormir que nos acarrea tantas consecuencias negativas. ¡Quién no se ha echado a temblar al leer artículos científicos –algunos excesivamente alarmistas, ciertamente– sobre los posibles daños que causa a nuestra salud no descansar bien! Desde mayores posibilidades de padecer envejecimiento prematuro, hasta demencias, trastornos mentales y dolencias físicas de las más temibles. Así que, sí, dormir mal nos complica el presente y nos preocupa de cara al futuro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Es oficial: primera persona en el mundo que muere tras contraer gripe aviar H5N5
  2. 2 El Ayuntamiento de Gijón aprobará en diciembre «la mayor oferta pública de empleo de su historia», con 79 plazas
  3. 3 Tragedia minera en Cangas del Narcea: Óscar, un enamorado de la montaña y de los animales
  4. 4 Dolor e impotencia en el adiós al minero cangués Óscar Díaz, «una persona única que amaba vivir»
  5. 5 Tragedia en una mina de Cangas del Narcea: Anilson, un caboverdiano al que la mina ya le arrebató un hermano
  6. 6 Susto en la calle Manuel Llaneza en Gijón por un incendio en un piso
  7. 7 Una roca fatal y un sostenimiento «sobredimensionado»: claves del accidente en la mina de Cangas
  8. 8 La reaparición en televisión de Consuelo Berlanga: «Mi marido ha sido mi gran secreto; su muerte fue un shock»
  9. 9 Vandalizan la peana de la Pitufa karateca que da la bienvenida a Pola de Siero
  10. 10

    Celina, la niña a la que un sanguinario le arrebató su vida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ¿Nos quita más tiempo de sueño el estrés o los ronquidos de la pareja?

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

¿Nos quita más tiempo de sueño el estrés o los ronquidos de la pareja?