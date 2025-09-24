El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adobe Stock
Vivir | Salud

«Antes de una reunión importante, haz deporte»: mejora la parte del cerebro donde tomas decisiones

Practicar ejercicio produce un aumento de la neurogénesis, el proceso por el que creamos nuevas neuronas y que, entre otras cosas, nos ayuda a regular las emociones, a procesar mejor la información y a asentar los recuerdos

Julia Fernández

Julia Fernández

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:00

Escucha la noticia

4 min.

El refranero popular está lleno de sabiduría. Uno de estos dichos dice que las penas con pan son menos. Por eso, cuando nos pasa algo ... del tipo hemos roto con la pareja, nos han echado del trabajo o hemos tenido la gran bronca con nuestro mejor amigo siempre hay alguien que nos la dice para, luego, invitarnos a ir a tomar algo por ahí. Pero deberíamos ir poniendo en cuarentena esta frasecilla y, sobre todo, esta actitud. No porque sea malo ir a ponerse fino con un colega y despotricar de nuestro mal fario. Si no porque hay algo todavía mejor y más sano: hacer deporte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «La Guardia Civil me preguntó si mi hermana podía haber matado a Toño», dice la cuñada del ganadero de Ribadesella
  2. 2 Investigan la agresión sexual a una joven en un portal en Gijón
  3. 3 Fallece a los 97 años Emilio Garcíablanco, histórico hostelero gijonés, piragüista y socio número 1 del Grupo
  4. 4 Crimen en Ribadesella: los análisis toxicológicos, claves para ver si la víctima tenía las capacidades mermadas
  5. 5 Fallece el gijonés de 16 años herido en un accidente de tráfico en Guadalajara en agosto
  6. 6 Claudia Montes, Miss Asturias y amiga de Ábalos, hospitalizada tras sufrir «amenazas» y hallar su coche vandalizado
  7. 7 Un conductor resulta herido tras empotrar su coche contra una grúa en La Corredoria, en Oviedo
  8. 8 Espectacular accidente en la salida de Gijón: un coche se empotra contra una farola
  9. 9 Gran revuelo en el centro de Oviedo al explotar la batería de una bici eléctrica
  10. 10 Adiós a Claudia Cardinale, icono del cine italiano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Antes de una reunión importante, haz deporte»: mejora la parte del cerebro donde tomas decisiones

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

«Antes de una reunión importante, haz deporte»: mejora la parte del cerebro donde tomas decisiones