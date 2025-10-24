El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Vivir | Salud

¿Sirven las pistolas de masaje para calentar antes de una carrera?

Aunque los profesionales las usen, los especialistas avisan:«No suple el trabajo activo»

Julia Fernández

Julia Fernández

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:03

Comenta

Escucha la noticia

5 min.

Las pistolas de masaje llevan ya varios años entre nosotros. Son esos dispositivos que realmente parecen un arma y que cuentan con un cabezal que ... da golpes a diferentes intensidades. Pese a que ya no son novedad, siguen teniendo mucho tirón, sobre todo entre los deportistas aficionados. En el último mundial de atletismo, celebrado en septiembre en Japón, también se vieron muchas en la zona de calentamiento, lo que ha dado un nuevo impulso a sus ventas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los vecinos de El Natahoyo, en Gijón, divididos por la llegada de los usuarios del Albergue Covadonga
  2. 2 Richard Gere deja España y se muda a Estados Unidos por sorpresa
  3. 3 La Familia Real ya está en Asturias: primera parada, el concierto en el Auditorio
  4. 4 La comida asturiana de Eduardo Mendoza en Oviedo: fabada, pote y arroz con leche
  5. 5

    «Cuando abrí la puerta de casa vi las llamas muy cerca y un viento tremendo, parecía que no íbamos a poder salir de allí»
  6. 6 Serena Williams: «Siempre me ha importado no tanto cuántos torneos ganaba, sino mi legado en el tenis»
  7. 7 Fin de semana gastronómico en Asturias: seis planes para disfrutar de la cocina y los productos de otoño
  8. 8 La Guardia Civil investiga la autoría del fuego del Monte Areo en Gijón
  9. 9

    El más difícil todavía para el Real Oviedo
  10. 10 Una empresa turolense prevé instalarse en el puerto de Avilés para fabricar fertilizantes tecnológicos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ¿Sirven las pistolas de masaje para calentar antes de una carrera?

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

¿Sirven las pistolas de masaje para calentar antes de una carrera?