El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Vivir | Salud

«Tenemos una ventana para comer de entre 6 y 10 horas»

Los ritmos circadianos no afectan solo al sueño, también a lo que pones en el plato

José Carlos Castillo y Julia Fernández

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:42

Escucha la noticia

4 min.

Tu cuerpo tiene una ventana en la que está más preparado para comer que otra. No es que la pasta te vaya a engordar más ... por la noche que al mediodía, eso ya sabemos que es un mito de la nutrición. Pero es cierto que hay momentos mejores y peores para comer... desde el punto de vista de la biología y la fisiología. Es decir, que las horas a las que hacemos las principales comidas sí influyen en nuestra salud.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Requisan los animales del ganadero asesinado en Ribadesella «por falta de voluntad de cuidado» de su viuda
  2. 2

    Los militares israelíes asaltan la flotilla que se dirigía a Gaza
  3. 3

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  4. 4 Muere repentinamente la madre de Pablo Pisa: «Me la encontré en el suelo»
  5. 5

    Demolición en El Natahoyo, en Gijón, para levantar un nuevo edificio de 14 viviendas
  6. 6

    Habla con EL COMERCIO, desde la flotilla, la asturiana Anabel Montes: «Estamos agotados, pero seguimos adelante»
  7. 7

    Anabel Montes, una asturiana, a bordo de la flotilla a Gaza: «Esta misión no tenía que haber existido jamás»
  8. 8 Susto por la caída de cascotes en una terraza del barrio de La Arena, en Gijón
  9. 9

    La Escuela de Marina Civil de Gijón registra lista de espera de alumnado por primera vez en su historia
  10. 10 La ayuda de los vecinos, clave para desmantelar dos narcopisos en Avilés y detener a tres personas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Tenemos una ventana para comer de entre 6 y 10 horas»

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

«Tenemos una ventana para comer de entre 6 y 10 horas»