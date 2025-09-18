Zumo de cereza ácida y otros secretos de los deportistas top para no acabar reventados
Tienen un gran poder reparador si se toman de forma correcta, en cantidades ajustadas y con combinaciones adecuadas
Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:58
Escucha la noticia
4 min.
Cualquiera que haga algo de deporte sabe que tan importante como entrenar es descansar. Pero la clave no es tirarse en el sofá y ya ... está, sino que ese descanso sea realmente reparador. Se ve muy sencillo en el caso de los deportistas profesionales, que si masajes, que si presoterapia, que si calcetines de compresión... Y hay un campo donde se está avanzando mucho, pero aún a trompicones: el de la nutrición restauradora.
¿Has pensado alguna vez por qué los maratonianos o los triatletas tienen una mesa repleta de comida nada más cruzar la meta? ¿Te has dado cuenta de que los ciclistas de La Vuelta –todos, no solo los tops– nada más llegar se bebían una botella pequeña de un líquido de color rosáceo? Pues son ejemplos de lo importante que es comer y beber tras un esfuerzo.
En ese momento, nuestro cuerpo pone en marcha sus mecanismos de reparación y reposición de nutrientes. Y para que funcionen correctamente necesitan gasolina. Si le damos la que necesitan, el cansancio que todos tenemos después de entrenar se pasa mejor e, incluso, más rápido. Y esto es lo que permite que podamos volver a, por ejemplo, correr o hacer pesas al día siguiente.
Reponer carbohidratos, ingerir proteínas e hidratarse no solo con agua, sino con electrolitos, es algo básico que se sabe desde hace tiempo. Pero donde se está avanzando ahora es precisamente en qué tipos de alimentos son mejores y en qué cantidades exactas. Se busca precisión milimétrica. Y no es cosa de unos locos. Entidades como la UEFA han elaborado directrices detalladas sobre la alimentación de los futbolistas. Les interesa su salud, pero sobre todo que aguanten un calendario de tanta exigencia: muchas veces juegan tres partidos en apenas siete días, con desplazamientos largos de por medio.
Y aunque ni tú, lector, ni yo, somos deportistas profesionales, sí podemos fijarnos un poco en lo que hacen –o mejor dicho, en lo que comen– para no acabar reventados del gimnasio el lunes, nos arrastremos el martes a la oficina, no superemos las agujetas el miércoles... y abandonemos una actividad esencial para nuestra vida sedentaria.
Lo último
Lo que más de moda está ahora mismo entre la élite ciclista para recuperar tras cada etapa –lo hemos visto en La Vuelta y lo veremos este fin de semana en el Mundial de Ruanda– es el zumo de cereza ácida. Sí, el mejunje rosa que toman estos fenómenos está compuesto en su mayoría de él. Estudios recientes publicados en el 'Journal of the American College of Nutrition' han demostrado que este tipo de cereza, de la variedad Montmorency, mejora el rendimiento en deportes de resistencia no tanto porque ayuda a la recuperación muscular, sino por su «potente efecto antioxidante, que le viene de las antocianinas, los pigmentos naturales que dan color a la fruta», subraya Philip Chilibeck, uno de los autores del trabajo. ¿Cuándo tomarlo? Pues él recomienda que «entre siete días y hasta hora y media antes del ejercicio». Así que si Pogaçar lo bebe tras una etapa, tiene más que ver con lo que quiere rendir en las siguientes que con lo que ha pasado.
El poder de un clásico
El zumo de remolacha es un clásico entre deportistas profesionales y amateur. Se le considera una fuente de energía básica cuando estamos preparando, por ejemplo, una carrera. Pero también es recomendable a diario porque es una fuente de betaína, «que ayuda a disminuir la acidez intramuscular», explica Ines Aguinaga, profesora titular de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Pública de Navarra. Y ojo, no es solo bueno para aficionados al running: «Hay estudios que confirman que administrarla incrementa la fuerza en ejercicios como el press de piernas o el de banca», matiza la docente.
El fruto seco más adecuado
Aguinaga es la autora principal de un análisis exhaustivo de intervenciones nutricionales en futbolistas de élite que revela algunos de esos trucos que tienen los profesionales para no estar reventados a mitad de temporada. Y uno de ellos es tomarse un puñado de pistachos (25 gramos) todos los días. Ya sabíamos que los frutos secos son buenos tras los esfuerzos, pero este en concreto es «fuente de polifenoles, aminoácidos y grasas monoinsaturadas», cuya combinación tiene efectos positivos en la fatiga acumulada. Vamos, que ayudan a que nos cansemos menos.
El mejor batido natural
Si te gusta el chocolate, estás de suerte, porque el cacao tiene «efectos muy positivos sobre el rendimiento físico, especialmente en deportes de resistencia», señala Laura Esquius, profesora de los Estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Si tomamos una onza de chocolate negro antes del ejercicio, «al ser rico en flavonoides y moderado en grasa, nos puede ayudar a mejorar la circulación y el estado de alerta». Si lo tomamos después, «facilita la recuperación muscular y de glucógeno», pero en este caso «combínalo con leche», a modo de batido, o no obtendrás todos estos beneficios. Ahora, cuidado con la hora a la que lo ingieres porque «al tener cafeína y teobromina puede alterarte el sueño».
El suplemento de moda entre los futbolistas
Tomar suplementos es algo que hay que hacer con cabeza y supervisión. Pero si hay uno que está presente en el mundo del fútbol por encima de los demás es la creatina. Nos da la pista Ines Aguinaga, profesora titular de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Pública de Navarra, que lo recoge como uno de esos complementos nutricionales que «sin sustituir a la comida real, marcan la diferencia» en cuestión de rendimiento en el deporte profesional. Los futbolistas lo toman porque «favorece la síntesis de fosfocreatina, que es crucial para esfuerzos breves y explosivos», como los que Mbappé y compañía hacen sobre el césped cada vez que saltan.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.