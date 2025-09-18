El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pogacar bebe zumo de cereza al acabar una etapa del Tour. Enervit
Vivir | Salud

Zumo de cereza ácida y otros secretos de los deportistas top para no acabar reventados

Tienen un gran poder reparador si se toman de forma correcta, en cantidades ajustadas y con combinaciones adecuadas

Julia Fernández

Julia Fernández

Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:58

Escucha la noticia

4 min.

Cualquiera que haga algo de deporte sabe que tan importante como entrenar es descansar. Pero la clave no es tirarse en el sofá y ya ... está, sino que ese descanso sea realmente reparador. Se ve muy sencillo en el caso de los deportistas profesionales, que si masajes, que si presoterapia, que si calcetines de compresión... Y hay un campo donde se está avanzando mucho, pero aún a trompicones: el de la nutrición restauradora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen
  2. 2 Hallan muerto a un camionero en el polígono de Bankunión, en Gijón
  3. 3

    La Policía Local de Gijón vuelve a los coches de gasolina: «Los híbridos no son operativos»
  4. 4 Muere un trabajador de 54 años en la antigua mina de Buseiro al caer por un desnivel de 20 metros
  5. 5 Luto en la abogacía gijonesa por la pérdida de Marta Felgueroso a los 65 años
  6. 6 Fallece el abogado gijonés Abel Díaz Arregui a los 60 años de forma repentina
  7. 7

    Varapalo a Asturias: el Gobierno central defiende ante la UE que el peaje de la autopista del Huerna dure hasta 2050
  8. 8

    Indignación en Asturias por la decisión del Gobierno de España de mantener el peaje de la autopista del Huerna (AP-66)
  9. 9 Detenido por atacar con un arma blanca a una menor en un parque en Gijón
  10. 10 Encuentran sin vida al montañero perdido en el pico Gilbo de Riaño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Zumo de cereza ácida y otros secretos de los deportistas top para no acabar reventados

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Zumo de cereza ácida y otros secretos de los deportistas top para no acabar reventados