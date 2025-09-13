Seis errores por los que tu casa es un caos al volver de vacaciones... y la solución

A estas alturas del mes de septiembre, seguro que en muchas casas todavía hay maletas y bolsas de las vacaciones sin deshacer en mitad del ... pasillo, despensas en modo subsistencia y una especie de caos en el que conviven restos de arena de la playa en el baño con montañas de libros de texto a medio forrar encima de la mesa del comedor o armarios roperos en los que lo mismo encuentras un plumífero que un biquini. Siempre se habla de la cuesta de la enero, pero la de septiembre también es bastante empinada... Y dura y cara.

La vuelta a la rutina después del verano supone en muchos casos un pequeño terremoto familiar en nuestro propio hogar. Queremos apurar tanto las vacaciones que, al final, llegamos a casa tan al límite que se nos acumulan las tareas. Todos los años juramos y perjuramos que vamos a deshacer maletas y poner lavadoras nada más llegar para que no nos pille el toro... Pero llega el día y volvemos a cometer exactamente los mismos errores de todas las vueltas de vacaciones.

«No todo el mundo está hecho para el orden y hay gente a la que le cuesta mucho organizarse con las tareas de la casa», reconocen las expertas de The Home Academy, la primera escuela especializada en organización del hogar. Por eso, vamos a repasar los seis errores más frecuentes que cometemos al regresar de vacaciones y les ponemos solución.

ERROR 1. Dejar que se acumulen las coladas

Está claro que el momento lavadora se nos hace bola. Sin embargo, esta es una de las claves para empezar el curso sin grandes agobios. La recomendación de las expertas es clara. «Cuando volvemos de vacaciones traemos mucha ropa sucia en las maletas y muchas veces se le une la que ya teníamos en casa sin lavar antes de salir de viaje. Para que este punto crítico quede desactivado, no dejes que se acumulen las coladas». Que sí, que ya sabemos que poner lavadoras nada más llegar de vacaciones da mucha pereza, pero no hay otra.

«Reúne toda la ropa sucia en un mismo lugar y separa las prendas en tres categorías: las que necesitas lavar en primer lugar, las oscuras y, por último, claras. Pon la primera lavadora y tiende la ropa bien estirada para planchar lo menos posible. Recoge lo seco y dobla. Si es necesario, hazte con un tendedero portátil y más pinzas para poder tender toda la ropa sin necesidad de que la colada anterior se haya secado», aconsejan en The Home Academy. Si tienes secadora, mete las toallas y las prendas más gruesas.

ERROR 2. No ordenar los armarios antes de guardar la ropa limpia

Ay, la ropa. El caballo de batalla de todos los septiembres... y julios y agostos. «El problema es que muchas veces nos vamos de vacaciones con los armarios de ropa totalmente desorganizados», asumen las expertas. Nos ponemos a hacer las maletas y dejamos los dormitorios como si hubiese pasado un tifón. Así que antes de guardar la ropa limpia, «revisa las prendas que tienes en el armario, retira lo que ya no uses para ganar espacio y ordena lo que haga falta. De este modo podrás ir colocando la ropa que acabas de lavar y evitarás que las habitaciones se llenen de prendas limpias y dobladas que no sabemos dónde poner».

Y un truco de experta. «Si vas a organizar un armario, nunca saques toda la ropa a la vez y la pongas encima de la cama o por el suelo. Si puedes conseguir un perchero portátil, saca primero la ropa colgada y pon en el burro las prendas que volverán a entrar en el armario». El siguiente paso es meter en bolsas la ropa que vas a donar, vender o que quieres guardar en otro lugar de la casa.

Vamos ahora con las baldas del armario. «Vacíalas una a una, revisando lo que se queda y lo que se va. Por último, haz lo mismo con los cajones. Verás que de este modo es mucho más fácil gestionar la organización de la ropa», insisten las expertas.

ERROR 3. No guardar las toallas y la ropa de baño hasta la siguiente temporada

Las organizadoras profesionales coinciden en que tanto los bañadores como las toallas de playa conviene guardarlas en cuanto dejemos de usarlas «porque son las típicas prendas que pueden estar dando vueltas por toda la casa durante semanas». Es importante que metas los trajes de baño en bolsas –preferiblemente de tela– o en una caja para que se mantengan intactos hasta la próxima temporada. «Lava igualmente las toallas y las zapatillas de playa y guárdalas en un espacio de la casa que tengas destinado para ello». Haz lo mismo con los típicos juguetes de verano: cubos, palas, hinchables...

ERROR 4. No organizar los productos de higiene antes de vaciar el neceser

Los neceseres y todo lo que metemos dentro –cómo es posible que entren tantas cosas con lo pequeños que son– son otro de los grandes generadores de caos en una casa después de la vacaciones. Para evitar que los armarios y cajones del baño se conviertan en un revoltijo de maquillajes, cremas, gomas del pelo, cepillos y medicinas caducadas, «revisa en qué estado se encuentran antes de abrir el neceser y meter todavía más cosas. Retira todo lo que no sirva y así haces hueco para los artículos que traemos de vuelta de las vacaciones. Si tienes espacio en tu baño, utiliza pequeños contenedores de plástico para ordenar los productos por categorías. Por un lado, los productos de higiene, por otro, los de belleza, y, por último, medicinas y útiles de botiquín».

ERROR 5. No revisar la despensa antes de ir al súper a hacer la compra

Uno de los primeros impulsos que tenemos nada más llegar a casa de las vacaciones es salir pitando al supermercado para llenar la nevera. ¿Y qué suele pasar? «Pues que cargamos el carro de la compra con un montón de cosas sin saber siquiera lo que vamos a comer o cenar y sin comprobar qué tenemos ya es casa y terminamos con diez paquetes de pasta y sin leche o con dos kilos de carne y sin merienda para los niños». Todo mal. Lo que tenemos que hacer es «comprar con más cabeza y cuidar la economía doméstica».

Antes de ir corriendo al supermercado, las expertas de The Home Academy aconsejan «revisar bien todo lo que tienes en la despensa y el congelador y hacer una lista de la compra con lo que realmente necesitas. «Si compras demasiadas cosas que no vas a usar de inmediato, además de que algunas se pueden poner malas, no tendrás espacio para guardarlas en tu despensa y terminarán en la encimera o apiladas en el suelo de la cocina, contribuyendo al caos visual en un espacio que conviene que esté lo más despejado posible para que no nos agobie demasiado», recuerdan las organizadoras profesionales.

ERROR 6. No planificar las limpiezas para poner la casa al día

Es evidente que no se puede poner la casa a punto de un día para otro. Pero tampoco podemos llegar y ponernos a limpiar sin ningún tipo de criterio porque lo único que conseguiremos es tener la sensación de que nos pasamos el día con la aspiradora y nada termina de estar bien. «Por esa razón, es aconsejable elaborar un plan –con fechas y horarios– que nos permita limpiar y organizar cada una de las estancias de la casa sin agobios y con buenos resultados. Un orden adecuado para la vuelta de vacaciones podría ser el siguiente: una vez que hayamos organizado por dentro los armarios, comenzar por los dormitorios, seguir por los baños, el salón y por último, la cocina».

Las expertas también recomiendan aprovechar el mes de septiembre para «elaborar un plan de actividades semanales que permita compatibilizar a todos el cuidado de la casa con el trabajo, el colegio y el tiempo de ocio».