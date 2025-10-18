El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Adobe Stock
Vivir | Tecnología

Así afecta a tu cerebro estar dos semanas sin internet en el móvil

En algunos casos, este detox es más beneficioso que tomar antidepresivos

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Sábado, 18 de octubre 2025, 19:20

Escucha la noticia

5 min.

¿Vives enganchado al móvil? No eres el único. Los últimos estudios aseguran que los españoles pasamos una media de 6 horas diarias consultando nuestros ' ... smartphones', cifra que se eleva por encima de las 7 horas en el caso de la Generación Z (los nacidos entre finales de la década de los 90 y comienzos de la de 2010). Incluso los mayores de 60 años invierten más de 3 horas al día en WhatsApp y en las distintas redes sociales. Todo ello deja claro el impacto que las nuevas tecnologías tienen en nuestra vida cotidiana.

logo

