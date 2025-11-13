El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Así te afecta la teoría de la 'internet muerta'

Cada vez resultará más difícil encontrar contenidos creados por un ser humano, advierten los expertos

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:23

Comenta

Escucha la noticia

5 min.

Te imaginas que todo lo que consultas en internet no ha sido generado por un humano? Pues este es el punto de partida de la ... teoría de la 'internet muerta' ('Dead Internet Theory'), una tesis que surgió en círculos acostumbrados a la paranoia, pero que últimamente ha vuelto al debate público con fuerza. Lo que sostienen quienes la defienden es que la mayor parte del contenido que encontramos al navegar por la red ha sido creado por 'bots' o sistemas automatizados, que no hay ninguna persona de carne y hueso detrás.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido el dueño de una tienda de moda de El Parchís, en Gijón, por sustracción de ropa
  2. 2 Fallece una ovetense de 34 años en un accidente de tráfico en Navarra
  3. 3

    Hablan los vecinos de Tomasín en Tineo: «Vivía encerrado, pero sabías que estaba porque daba gritos por las noches»
  4. 4

    Prisión para uno de los narcos detenidos: el sicariato que operaba desde Gijón
  5. 5

    El cerco fiscal a los grandes tenedores de vivienda afecta a 479 propietarios en Asturias
  6. 6

    Cuenta atrás para la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo
  7. 7 Dos denuncias a un pub de Avilés el fin de semana por incumplir el horario
  8. 8 Una farmacia de Avilés alertó a la Policía: detenido por falsificar recetas médicas para traficar con fármacos
  9. 9 Los vecinos de El Natahoyo inician una ronda con los grupos políticos para frenar el traslado del Albergue Covadonga
  10. 10 La obra en la Escuela de Minas obliga a cambiar el recorrido de la Cabalgata de Reyes de Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Así te afecta la teoría de la 'internet muerta'

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Así te afecta la teoría de la &#039;internet muerta&#039;