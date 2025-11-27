El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cinco frases que debes decirle a tu hijo antes de que estrene su primer móvil

La edad media para recibir el primer 'smartphone' es 12 años... y para los 15 el 96% de los adolescentes ya tiene uno

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:28

Comenta

Escucha la noticia

5 min.

La estampa se repite en los centros comerciales y restaurantes de todo el país: mientras los padres disfrutan de una jornada de compras o una ... comida entre amigos, sus retoños se entretienen viendo series infantiles (en el mejor de los casos) desde un teléfono móvil. Aún pasarán unos años hasta que esos mismos niños comprendan las posibilidades del dispositivo que tienen entre manos: las aplicaciones de mensajería instantánea y las redes sociales se han convertido en piedras angulares para la socialización durante la adolescencia, cuando las interacciones de la vida digital cobran tanta importancia como aquellas producidas en el plano físico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece de forma repentina un niño de 12 años durante un entrenamiento en Avilés
  2. 2 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  3. 3

    Diego Fernández, de Regueiro, abrirá un restaurante en Gijón
  4. 4

    Localizan en Gijón un coche en el que se desplazaban los asaltantes de chalés
  5. 5 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  6. 6

    El absentismo se dispara un 49%: 32.000 asturianos no trabajaron ningún día del año
  7. 7 Alerta de las autoridades sanitarias: la nueva mutación de la gripe A, más contagiosa y severa, ya circula por Asturias
  8. 8 Rescatan a un hombre tras caerse en una zona escarpada de La Peñona de Salinas
  9. 9

    Los terrenos de la playa verde de Gijón, aún pendientes del proyecto definitivo, abrirán al público en verano
  10. 10 La banda de ladrones vuelve a actuar en Gijón: asaltan un chalé en el Infanzón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Cinco frases que debes decirle a tu hijo antes de que estrene su primer móvil

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Cinco frases que debes decirle a tu hijo antes de que estrene su primer móvil