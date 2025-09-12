El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Existen asientos de avión más seguros que otros?

Pese a los titulares aparatosos, sigues teniendo más probabilidades de morir sobre una bicicleta que surcando los cielos

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:05

Escucha la noticia

5 min.

Cuando uno reserva un vuelo, a menudo le asaltan las dudas sobre qué asiento escoger. ¿Merece la pena pagar un extra por situarse en las ... primeras filas y ser de los primeros en abandonar la aeronave? ¿O tal vez convenga sentarse junto a una salida de emergencia para disponer de espacio extra y poder estirar las piernas? Desde el pasado junio, sin embargo, los interrogantes versan más bien sobre la espinosa cuestión de la supervivencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la alemana que se precipitó 50 metros en la Ruta del Cares tras ser golpeada por una piedra en la cabeza
  2. 2 Se busca a una joven desaparecida en Oviedo hace 20 días
  3. 3

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  4. 4

    Una gijonesa atrapada en los disturbios de Nepal: «No sabemos qué va a pasar, queremos volver a España»
  5. 5 Toca el segundo premio de la Lotería Nacional en Asturias
  6. 6 Detenido por robar a punta de pistola y a plena luz del día en un supermercado de Cancienes
  7. 7

    «Necesito recuperar mi vida», el clamor de un langreano tras 15 meses esperando ser operado
  8. 8

    La «confusa» señal que Vox pide retirar en dos rotondas de Gijón
  9. 9

    Todo lo que se sabe del bombardeo ruso sobre Polonia
  10. 10

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ¿Existen asientos de avión más seguros que otros?

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

¿Existen asientos de avión más seguros que otros?