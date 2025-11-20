El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un neurocirujano explica qué hay de cierto en esa sensación de que el móvil nos 'borra' la memoria

Propone cinco o seis actos de 'higiene cognitiva' al día para paliar la llamada demencia digital

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:20

Los teléfonos inteligentes son una herramienta prodigiosa… siempre que no nos convirtamos en sus esclavos», sentencia el neurocirujano Marc Tadié en su libro 'El cerebro ... sin memoria. Un tsunami llamado smartphone'. De hecho, el francés considera que «la omnipresencia del móvil ya no es solo una cuestión de comodidad o conectividad, sino un asunto de salud pública».

