El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cuenta atrás para Navidad: descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO
Vivir | Tecnología

«Pagué la señal y no volví a saber del 'anunciante'»: los principales timos del sector inmobiliario en España

Pisos que no existen, subarriendos ilegales y suplantaciones de identidad entre las últimas prácticas denunciadas ante las autoridades

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:16

Comenta

Escucha la noticia

5 min.

La falta de vivienda libre y el progresivo encarecimiento de los alquileres ha hecho que, a estas alturas, ni merezca la pena preguntarse si estamos ... inmersos en una nueva burbuja inmobiliaria. La única cuestión es cuándo estallará, lo que en opinión de los expertos ocurrirá más pronto que tarde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven «en estado de gran nerviosismo» provoca un altercado en un bar en Gijón
  2. 2

    El ladrón del paraguas: el atracador de la gasolinera de Gijón dejó la huella en el mostrador
  3. 3

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  4. 4 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  5. 5

    El Codema quiere convertir un convento de El Bibio, en Gijón, en escuela de 0 a 3 años y centro de Formación Profesional
  6. 6 Cuenta atrás para que los nuevos radares empiecen a multar en Oviedo
  7. 7

    Los asaltantes de casas de Gijón duermen en coches para evitar ser delatados en hoteles
  8. 8 Pere Navarro, director general de Tráfico, advierte a los conductores españoles sobre la baliza V16 obligatoria: «No nos equivoquemos»
  9. 9

    El regimiento Príncipe se pone al frente de la élite de la OTAN
  10. 10

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Bilbao con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Pagué la señal y no volví a saber del 'anunciante'»: los principales timos del sector inmobiliario en España

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

«Pagué la señal y no volví a saber del &#039;anunciante&#039;»: los principales timos del sector inmobiliario en España