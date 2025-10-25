El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

'SAI': así es el aparato que protege tus dispositivos (y datos) frente a subidas de tensión y apagones

Cada vez más hogares apuestan por estos sistemas de alimentación ininterrumpida

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:43

Comenta

Escucha la noticia

5 min.

Cuando se produce un corte eléctrico repentino (como el gran apagón peninsular del pasado abril), el susto para quienes trabajan delante de un ordenador suele ... estar asegurado: corren el riesgo de perder horas de esfuerzo por no haber guardado ese informe que debían entregar 'lo antes posible'. En otros casos, las subidas de tensión al restablecerse el suministro pueden dañar los componentes internos de aquellos dispositivos menos preparados, lo que nos obligará a pasar por el servicio técnico o, en el peor de los casos, adquirirlos nuevamente (un desembolso capaz de arruinar la economía familiar cuando hablamos de ordenadores de alta gama, grandes electrodomésticos o consolas de videojuegos).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción en Valdesoto por la condena de tres años y medio de cárcel para Celso Roces, organizador del Rally Princesa
  2. 2 ¿Quién fue la más elegante en la alfombra azul de los Premios Princesa de Asturias?
  3. 3 Susto en Bobes por un incendio en el Llagar El Quesu
  4. 4

    Una sentencia aboca al derribo a un chalé en Salinas que se amplió de manera irregular
  5. 5

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  6. 6 Una corbata rebelde y un dobladillo descosido: lo que no se vio del Reconquista
  7. 7 El colorido marca la diferencia en el concierto de los Premios Princesa
  8. 8

    Dieciocho horas en vilo en Gijón por un incendio intencionado en el Monte Areo
  9. 9

    Una pareja afronta dos años de prisión por causar lesiones graves a su bebé al zarandearlo
  10. 10

    Serena Williams: «Quiero que mi segunda carrera tenga mayor impacto que la del tenis»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio 'SAI': así es el aparato que protege tus dispositivos (y datos) frente a subidas de tensión y apagones

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

&#039;SAI&#039;: así es el aparato que protege tus dispositivos (y datos) frente a subidas de tensión y apagones