Windows 10 deja de tener soporte: esto es lo que debes hacer

El sistema operativo es la piedra angular (en materia de 'software') de cualquier ordenador, de ahí la importancia de mantenerlo actualizado a su última versión ... para corregir agujeros de seguridad y protegernos frente al envite de los ciberdelincuentes. El problema llega cuando la empresa responsable de dicho sistema lanza una nueva versión y pone fecha de caducidad a la anterior. Es lo que ha ocurrido con Microsoft y Windows 10, tras varios años de transición hacia Windows 11 y la polémica por el chip de seguridad que este último requiere (lo que ha impedido su instalación en muchos ordenadores).

Windows 10 quedará sin soporte este mismo martes –tal y como llevan anunciando–, por lo que urge tomar medidas para que no nos pille el toro. Pero, ¿qué significa esto exactamente? Que Microsoft dejará de lanzar actualizaciones de 'software' y parches de seguridad regulares para el sistema operativo. Y tampoco proporcionará asistencia técnica.

La medida busca que el mayor número de usuarios posible se pasen a Windows 11, para que así el gigante tecnológico dedique el 100% de sus esfuerzos a las actualizaciones del nuevo sistema operativo. Quienes prosigan con Windows 10 se arriesgan a que los malhechores digitales detecten brechas de seguridad sin corregir y consigan acceder a sus datos o controlar sus ordenadores de forma remota (serán más habituales los ataques de 'malware', 'ransomware', 'troyanos'...).

Como riesgos adicionales de seguir utilizando Windows 10 a largo plazo, las principales firmas de ciberseguridad advierten sobre problemas de compatibilidad: los programas y juegos más recientes podrían dejar de recibir soporte o resultar incompatibles, algo especialmente preocupante si hablamos de controladores o 'drivers' (pequeños programas responsables del correcto funcionamiento de los componentes instalados en cualquier ordenador).

Incluso los propios programas de Microsoft se verán afectados. Según recoge la página de soporte de la compañía con sede en Redmond, el soporte para Office 2016, 2019, 2021 y 2024 terminará igualmente este martes. Aunque estas aplicaciones seguirán funcionando en Windows 10, los expertos recomiendan actualizar a Windows 11 para evitar «problemas de rendimiento y fiabilidad». Únicamente las 'apps' de Microsoft 365 seguirán recibiendo actualizaciones de seguridad en Windows 10 durante un periodo adicional de tres años (hasta el 10 de octubre de 2028).

Para las empresas, por su parte, no adoptar Windows 11 podría derivar en un desgaste de su reputación, al vulnerarse con ello políticas de seguridad o requisitos regulatorios.

Lo primero, comprueba

La primera solución lógica es actualizar el ordenador a Windows 11, aunque como hemos visto no todos los sistemas resultan compatibles. Para saber si es posible acometer el proceso, Microsoft ha preparado una aplicación denominada 'comprobación de estado del PC': basta descargarla en el sitio oficial y ejecutar un test que verificará la vigencia de nuestro procesador, cantidad de memoria RAM (necesitaremos al menos 4GB), capacidad de almacenamiento disponible (64GB), la instalación de un módulo de plataforma de confianza (TPM 2.0), si la función de arranque seguro está activada; y si el 'firmware' del sistema utiliza la configuración UEFI.

No importa si muchas de estas especificaciones nos suenan a chino: la 'app' desplegará un mensaje indicándonos si podemos instalar Windows 11 o no. En caso afirmativo ,tan solo debemos acceder al apartado 'Actualizaciones de Windows', dentro del menú de 'Configuración', y seguir las instrucciones paso a paso.

Si nuestro equipo no cumple los requisitos, las opciones pasan por consultar con el servicio técnico oficial de la marca (o una tienda de informática de confianza) sobre la posibilidad de actualizar algunos de sus componentes para cumplir con lo estipulado por Microsoft. Una vez con el presupuesto en la mano, decidiremos si compensa más aceptarlo o directamente adquirir un ordenador nuevo, preparado de fábrica para Windows 11.

En el peor de los escenarios, nuestro ordenador no podrá instalar Windows 11 en modo alguno. Podremos entonces, bien instalar un sistema operativo alternativo (muchos usuarios están optando por distribuciones modernas de Linux como Ubuntu o Fedora); bien acogernos al programa 'extended security update' (ESU) de Microsoft. Este último garantiza que seguiremos recibiendo parches de seguridad críticos (solo los imprescindibles) hasta el 13 de octubre de 2026, como si utilizásemos una versión de Windows 10 bajo respiración asistida.

Aunque en Estados Unidos se requiere activar una copia de seguridad en la nube de Microsoft para acceder al programa ESU, en la Unión Europea (gracias a la presión de sus órganos regulatorios) todos los usuarios que inicien sesión con una cuenta de Microsoft en Windows 10 tendrán acceso automático a este año extra de actualizaciones. Tan solo debemos recordar hacer uso del equipo (con nuestra cuenta de Microsoft, insistimos) al menos una vez cada dos meses.

Para activar el programa de 'actualizaciones de seguridad extendidas' de Windows 10 debemos acceder a 'configuración' > 'windows update', donde debería aparecernos una ventana indicándonos que somos usuarios elegibles. Mientras estemos adscritos, eso sí, se recomienda desinstalar cualquier programa que haya quedado obsoleto y actualizar regularmente el antivirus, 'firewall' y navegador que solamos utilizar.