¿Reconoces estas señales en tu mascota? Llévala al veterinario lo antes posible

Desarrollamos tal vínculo con nuestras mascotas que aprendemos a identificar sus comportamientos e inquietudes. Pero esto no quita para que a menudo pasemos por alto ... ciertas señales de alerta; signos de que algo no anda bien y que deberían llevarnos a una clínica veterinaria lo antes posible.

Para atajar cualquier problema de salud antes de que sea demasiado tarde, el veterinario Carlos Gutiérrez afirma que no sólo hay que fijarse en síntomas aparatosos: «Existen señales que la gente reconoce muy rápido, como la presencia de vómitos o diarrea en perros y gatos, pero otras resultan igualmente cruciales por mucho que no parezcan revestir importancia».

«Tienen que ver –prosigue Gutiérrez– con pequeños cambios en las rutinas diarias: que coman menos de lo acostumbrado, que no se quieran mover, que estén adormilados todo el día...». A este respecto conviene prestar especial atención a los gatos, advierte el veterinario: «Son expertos en ocultar lo que les pasa y pueden estar mandándonos señales muy importantes. Por ejemplo, que cuando estén descansando sin estar dormidos mantengan la cabeza baja; que duerman dentro de su bandeja de arena o que se escondan y no quieran salir».

Desde la clínica veterinaria Zaratán (Valladolid) indican también motivos de preocupación tales como una agresividad inusual o jadeos y estornudos persistentes, hinchazón abdominal, micciones demasiado frecuentes, variaciones de peso, rojeces acompañadas de picazón intensa, cojeras, secreciones oculares anormales y «la incapacidad para realizar actividades que antes les resultaban fáciles», algo que refrenda Juan P. (Madrid) por experiencia propia: «Nuestro gato solía subir al sofá de un salto, pero de la noche a la mañana notamos que dejó de intentarlo por no verse con fuerzas. A partir de ahí comenzaron los problemas».

Las habituales

Detectadas las señales de alerta más y menos comunes, Gutiérrez repasa las patologías que suelen llevar aparejadas. «En los perros predominan las enfermedades dentales y de la piel, las otitis, los problemas gastrointestinales, las cojeras y virus como el de la parvovirosis o el del moquillo canino. Además, en algunas zonas de España existe una mayor incidencia de la leishmaniosis o el gusano del corazón».

En cuanto a los gatos, el experto señala también los problemas dentales, las diarreas y los virus de la leucemia y la inmunodeficiencia felinas: «Algunas de estas enfermedades cobran importancia con el paso del tiempo, hasta el punto de que un 25% de los gatos (si no más) pueden llegar a padecerlas. Por ejemplo, los problemas de riñón son comunes a partir de los nueve años, aunque pueden producirse a cualquier edad».

Ahora bien, ¿obedecen algunas de estas enfermedades a una mala actuación por parte de los dueños de las mascotas? Lamentablemente, sí: «Muchas están relacionadas con la obesidad y el sobrepeso, que afectan a más de la mitad de perros y gatos. Surgen por no adaptar la cantidad de comida que ingieren a las calorías que gastan y esto, generalmente, se produce porque las familias no son conscientes de cuánto tienen que comer sus mascotas. Todo les parece poco y terminan pecando por exceso. En este caso, con respecto a los gatos, también hay un problema en cuanto al manejo de la alimentación: se les deja el cuenco lleno para que coman lo que quieran y la mayoría no son capaces de gestionarse solos».

Como se ha dejado entrever, la obesidad en canes y felinos también tiene que ver con una falta de actividad física, lo que muchas veces depende enteramente de sus tutores humanos: «En el caso de los perros yo siempre digo que no basta con sacarles a la calle para que hagan sus necesidades. Deben poder correr en entornos seguros y acotados. Por su parte, el gato no solamente tiene que estar tumbado o tirado en el sofá todo el día: también debe tener sus ratos de juego. Suelo recomendar que se les dedique unos 30 minutos de actividad al día, lo que les ayudará a quemar más calorías. También es recomendable que tengan más estímulos ambientales en casa: no salen a la calle, pero sí pueden mirar por las ventanas, acechando a los pájaros que se posen en el alféizar y pasando más tiempo despiertos. Así engordarán menos», sentencia.