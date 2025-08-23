El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Victoria Eguizábal aguarda sonriente a su próximo grupo de visitantes. Daniel Pedriza

Victoria Eguizábal Guía de cuevas

Un verano a la última
«Algunos visitantes vienen a pillar al guía»

Victoria Eguizábal ·

Siente pasión por el arte prehistórico y entiende que los visitantes de las cuevas de Covalanas y Cullalvera, en Cantabria, llamen estos días a sus familias desde dentro para «dar envidia» por el fresquito

José Ahumada

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:02

Mientras España entera se cuece durante estos tórridos meses, Victoria Eguizábal (Ramales de la Victoria, Cantabria, 1971), vive un verano a 10 grados: sin moverse ... de su localidad natal, es guía en las cuevas cántabras de Covalanas y Cullalvera, con hermosas muestras de arte rupestre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

