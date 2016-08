Fomento rescinde un nuevo contrato del equipamiento de la variante de Pajares

Continúa la plaga de contratos fallidos en la variante de Pajares. Adif Alta Velocidad, empresa pública que coordina los trabajos por encargo del Ministerio de Fomento, detalla en su web que el pasado 3 de junio resolvió el que tenía firmado para instalar pantallas acústicas en los márgenes de la plataforma ferroviaria.

Estas barreras mitigan el ruido que recibirán los vecinos una vez circulen los trenes de alta velocidad y mercancías. No es un elemento crítico para el tráfico ferroviario, pero la autorización otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente a la variante está condicionada a que antes de inaugurarla, este tipo de «medidas correctoras» se encuentren listas y ningún vecino sufra bullicio por encima del límite legal.

Para calibrar el problema, Fomento encomendó años atrás a Sener y Geoconsult la realización de un estudio vibratorio de la variante de Pajares. Los técnicos recorrieron sus 49,7 kilómetros, localizando 241 edificaciones que o tienen un túnel bajo sus cimientos, o están levantadas a menos de 75 metros de las proyectadas vías del tren. De ellas, determinaron que en ausencia de medidas correctoras 27 convivirán con agitaciones «ligeramente perceptibles», en 49 las vibraciones serán «perceptibles» y en 22 «claramente perceptibles».

Las vibraciones dieron una idea del ruido que provocarán los ferrocarriles. El contrato de las protecciones acústicas que debe atenuarlo salió así a licitación en diciembre de 2014, con un precio inicial de 1,3 millones. La puja entre los aspirantes rebajó el presupuesto hasta los 877.339,43 euros, recayendo el encargo en la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por las valencianas Mantenimiento de Instalaciones S. L. y Pantallax S. L. El 14 de julio firmaron el acta de replanteo, lo que les concedía desde ese día diez meses para culminar la faena.

Al poco de ponerse a trabajar, los adjudicatarios recibieron orden de pisar el freno. En su primer semestre apenas se le permitió certificar labores por valor de 4.290 euros, mientras que este año recibió otros 7.730. En total, el contrato se ejecutó en un 1,37%. Esa es la proporción máxima de pantallas que se han podido instalar antes de rescindir el encargo.

En una obra que supera los 3.000 millones de inversión, el contrato de las pantallas acústicas es una factura de escasa consideración pero evidencia problemas de gravedad. Han quedado sin poner barreras cuya instalación requiere de casi diez meses. A este plazo hay que unir el hecho de que Adif Alta Velocidad no tiene todavía en licitación un nuevo contrato de pantallas, y que el cierre del presupuesto de gastos activado por el Ministerio de Hacienda a mediados de julio restringe su capacidad para lanzar nuevas actuaciones en lo que queda de curso. Es decir, todo apunta a que este elemento, imprescindible para abrir la variante en los términos impuestos por Medio Ambiente, no será una realidad en toda la línea hasta finales de 2017.

Esperando desde octubre

Hay otras decisiones que confirman esa perspectiva. Cobra Instalaciones y Servicios se hizo en octubre pasado con la encomienda para remodelar la electrificación en la estación de Pola de Lena y montar la catenaria de empalme con la variante de Pajares. El contrato le daba tres meses de plazo para ejecutar un encargo comprometido en 1,2 millones. Han pasado diez meses desde la adjudicación, y la empresa no ha recibido todavía permiso para empezar el trabajo.

Otro ejemplo relevante es el de los detectores de caída de objetos a la vía. Este sistema vigilará 43 puntos críticos de la variante en los que podrían caer una piedra o una rama en el paso de los ferrocarriles. Thales se hizo con el encargo en julio del año pasado, iba a cobrar 2,2 millones y entregar los detectores colocados en apenas seis meses. Esas eran al menos las condiciones que firmó, pero que no ha podido cumplir. Hasta este 2016 Adif no le dio permiso para empezar a trabajar, en la vertiente leonesa, y le tiene en espera para entrar en la asturiana. Dada la situación, la empresa pública ha activado una primera prórroga del contrato para alargarlo, de momento, hasta enero.

Hay unidades de obra que siguen adelante, aún con retrasos, otras que no arrancan, y algunas más que han caído en un completo bloqueo. El contrato de barreras acústicas es ya el quinto fallido en el último año. Primero fue el de los ventiladores, que Adif suspendió ya en noviembre al comprobar que el proyecto que impulsaba no era adecuado y que necesitaba ponerse a modificarlo. Luego fue Dragados la que en primavera solicitó la rescisión del montaje de vía en la vertiente asturiana alegando incumplimientos del contrato. Adif sacó a licitación el revestimiento de la galería de Folledo en 2013 y hace unas semanas desistió de la puja al encontrar necesidades no previstas en el proyecto. Las obras civiles exteriores también fueron rescindidas. Entre los cinco contratos, la inversión bloqueada asciende a los 61,3 millones.