El yerno del empresario asturiano asesinado en Argentina se niega a declarar

Santiago Corona, yerno del empresario asturiano Roberto Fernández Montes y detenido como sospechoso de su asesinato en Buenos Aires, se negó hoy de nuevo a declarar ante el juez encargado del caso, informaron a Efe fuentes jurídicas.

Estaba previsto que Corona compareciese este miércoles, pero "se negó a declarar" nuevamente, como ya ocurrió al ser arrestado. Ello se produce un día después de que Ricardo César Arce López, también detenido por el crimen, fuera puesto en libertad.

Arce, en una entrevista emitida hoy por el canal Todo Noticias, descartó cualquier vínculo con el homicidio de Fernández, cuyo cadáver fue encontrado calcinado a las afueras de Buenos Aires el pasado 24 de enero. "Yo no tengo que convencer a nadie. ¿Por qué tengo que convencer a alguien si no estuve ahí y no soy la persona?", argumentó el mecánico puesto en libertad por falta de pruebas.

Arce había sido detenido el pasado 24 de enero junto al yerno de la víctima al ser identificado, al parecer erróneamente por los investigadores, como uno de los individuos que aparecía en las grabaciones de las cámaras de seguridad del domicilio del empresario, en el barrio porteño de Caballito.

En las imágenes se veía a Corona -presunto cerebro del crimen- y a otro hombre transportar un bulto sospechoso envuelto en una manta hasta el maletero de un coche. Según el mecánico, Corona le llamó la misma tarde del crimen para tratar de la entrega de un camión en reparación y eso hizo saltar las alarmas de los investigadores.

Pero tras la declaración de diversos testigos que sitúan a Arce en otras localizaciones el día de los hechos, el juez a cargo del caso, Hernán Martín López, consideró que había falta de mérito por entender que no hay indicios suficientes para mantenerlo preso.

"Gracias a Dios mi familia consiguió unos buenos abogados y tuve la suerte de que me escucharon y se dieron cuenta de que yo soy inocente", afirmó. Pese a ello, la justicia no descarta que Arce haya podido tener otro rol en el crimen. Acompañado por su abogada, Arce relató la "pesadilla" que está viviendo junto a su familia y resaltó que su relación con Corona era poca y estrictamente laboral.

Las autoridades continúan ahora con la búsqueda de un tercer implicado, un carnicero paraguayo que podría ser el autor material del crimen y que se sospecha pudo haber salido del país con documentación falsa.

Arce, por su parte, confirmó que el carnicero era un vecino del barrio, en el que se conocen todos, y con el que no tiene vínculo alguno.

Originario de la localidad asturiana de Lena y residente en Argentina desde hace más de 50 años, Fernández Montes era propietario de la empresa de alquiler de maquinaria de construcción Mini Vial, gestionada por su yerno en los últimos tiempos.

El cuerpo del empresario fue encontrado calcinado a las afueras de Buenos Aires, después de que sus hijas denunciasen su desaparición el pasado 21 de enero. El móvil del crimen habría sido eliminar las pruebas que el empresario tenía contra su yerno por haberle estafado por valor de más de un millón de pesos (unos 63.000 dólares).

Según el relato de los familiares, esta situación habría desembocado en amenazas por parte de Corona, que Fernández Montes no llegó a denunciar por miedo a represalias contra su hija y nietos.