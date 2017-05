Turismo justifica la falta de actuación en Perlora por las trabas del PGOU

El consejero de Turismo Francisco Blanco achacó ayer en parte la falta de actuaciones del Principado en la Ciudad de Vacaciones de Perlora a las limitaciones relacionadas con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Carreño y a la importante inversión económica que se precisa. Así lo explicó ayer, en sesión plenaria celebrada en la Junta General, a preguntas de la diputada de Foro Carmen Fernández. La forista había reprochado previamente al Gobierno regional el incumplimiento del acuerdo unánime del Pleno, que obligaba a la presentación de un plan de futuro para el complejo turístico, hace ahora ya mas de seis meses, pero continúa sin presentarlo.

En palabras del consejero «Perlora ahora mismo es un bien patrimonial. Básicamente, un terreno con edificios en mal estado y adscrito a la Consejería de Hacienda. Cualquier desarrollo implica necesariamente la inversión de decenas de millones y, además, tiene que sortear obstáculos como la redacción previa de un Plan Especial de Reforma Interior (PERI) y la existencia de un catálogo que no deja mover ni los senderos. Es un problema complejo que va a exigir la cooperación de las administraciones y la coordinación de esfuerzos para que cuando la iniciativa privada se empiece a recuperar saquemos un potencial de esta instalación. No podemos tampoco entrar en competencia con el sector turístico». De esta manera respondió a las preguntas de la parlamentaria que insistió en los importantes perjuicios que acarrea al municipio de Carreño la falta de actividad en la residencia vacacional.

Una preocupación compartida por el consejero, aunque que a su juicio «hay que buscar la manera de que la instalación tenga una utilidad en el futuro, pero invertir dinero público para que lo explote el Principado con el modelo actual no parece que ahora mismo sea una prioridad aunque no la descarto de cara a un futuro. Hay que tener en cuenta que, para una administración que debe gestionar los recursos, no parece que sea una prioridad. Los edificios pueden tener un valor arquitectónico, pero están obsoletos y carecen de valor comercial y turístico».