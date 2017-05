Carla Barber carga contra 'Supervivientes'

El paso de Carla Barber por 'Supervivientes' fue una experiencia inolvidable para la modelo y doctora, pero en lo que a superviviencia pura se refiere. Pero la parte de reality del programa, que es la mitad del concurso, no es santo de su devoción. De hecho ha cargado duramente contra el concurso por su manera de enfocar la experiencia.

Este año le han ofrecido ser una colaboradora más en el plató de Telecinco, por su participación en la pasada edición, pero se ha negado a asistir rotundamente «porque no me gusta cómo se enfoca». Carla todavía recuerda las primeras ediciones y confiesa que la televisión le gusta cuando "es algo sano y bonito y no es para nada lo que vi en Telecinco". Por ejemplo, ahora le gustaría acudir a 'MasterChef Celebrity' en lugar de estar «peleándose con la gente en un debate».

Carla Barber habló en la revista 'Semana' además de los nuevos concursantes de esta edición, que parece que no la tienen contenta del todo: «La gente que ha ido no me encaja con los perfiles de la isla que yo veía cuando era pequeña». La modelo se ha quedado con la versión en la que el concurso se centraba sobre todo en la supervivencia de los concursantes. Según ella lo que hicieron en su edición «fue como un 'Gran Hermano' aunque yo siempre lo viví como un programa de supervivencia y lo demostré todos los días que estuve en la isla».